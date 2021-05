Tim Mälzer: TV-Koch spricht über seine handwerklichen Fähigkeiten

Wie begabt ist er?

Tim Mälzers große Leidenschaft ist das Kochen. Doch interessiert sich der TV-Koch auch für schnelle Autos. Kennt er sich auch mit den technischen Details aus?

Hamburg – Wohl dem, der es sich leisten kann. Auch wenn Tim Mälzer* die Corona-Krise zu schaffen macht, hat er dennoch das nötige Kleingeld gefunden, um sich einen Luxus-Wagen zu kaufen. Stolz spricht der Hamburger Gastronom über seine spezielle Anschaffung. „Eine umgebaute V-Klasse, aber mit Sternhimmel, LED-Beleuchtung und Fernseher“, hat sich Tim Mälzer gegönnt. Perfekt, um Abzuschalten und dem tristen Alltag zu entfliehen.

„Mit gekühlten Champagner-Gläsern. So ein richtiges Puff-Mobil", spricht Tim Mälzer über sein Auto. Doch stellt sich die Frage, ob er auch über die technischen Details seines Wagens Bescheid weiß. Oder auch bereits über die offensichtlichsten Sachen. „Ich bewundere Handwerker wie Tischler und finde es toll, wenn Leute in die Motorhaube schauen und damit etwas anfangen können", heißt es von Tim Mälzer. Die Kompetenz von Mälzer in Sachen Handwerk hält sich hingegen in Grenzen.