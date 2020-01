Neue Liebe! Til Schweiger turtelt mit blutjunger Grundschullehrerin (25)

Til Schweiger am Sonntag bei der IBO-Box-WM am Ring.

Im Leben von Schauspieler Til Schweiger gibt es offenbar eine neue Frau. Am Wochenende zeigte sich der Film-Star mit einer jungen Blondine an seiner Seite und ging mit ihr auf Tuchfühlung.

Hamburg - Kino-Star und Frauenschwarm Til Schweiger (56) ist offenbar wieder vergeben. Als der 56-Jährige am Wochenende eine Box-Gala in Hamburg besuchte, kam der Schauspieler nicht allein. An seiner Seite hatte Schweiger eine junge Frau, die offensichtlich mehr als nur eine gute Freundin ist.

Wie die Bild-Zeitung online (Bezahlschranke) berichtet, bestätigte Til Schweiger auf Nachfrage die Beziehungsgerüchte vorsichtig: „Es ist noch ganz frisch. Mehr möchte ich noch nicht dazu sagen“, wird der „Keinohrhase“-Star zitiert. Leugnen hätte ohnehin wenig Sinn gemacht. Das Pärchen machte offenbar kein Geheimnis aus seinen Gefühlen und tauschte fleißig Streicheleinheiten und Küsse aus.

Til Schweiger wieder vergeben: Das ist die neue Frau an seiner Seite

Nach Bild-Informationen soll es sich bei der Blondine um eine 25-jährige Grundschullehrerin und Erzieherin aus Hamburg mit dem Namen Sandra handeln. „Wir haben uns gerade erst kennengelernt“, so Schweiger weiter.

Mehrere Onlineportale zeigen ein Foto der beiden, das auch auf Instagram die Runde macht:

Frauen in Til Schweigers Leben

Auf der Leinwand ist Til Schweiger ab 22. Januar mit seinem neuen Film „Die Hochzeit“ zu sehen. Im echten Leben läuteten die Hochzeitsglocken bisher nur einmal für Til Schweiger. Im Jahr 1995 gab er Dana Schweiger (51) das Ja-Wort, mit der er vier gemeinsame Kinder hat. Verheiratet waren die beiden bis 2014, die Trennung erfolgte allerdings bereits 2005.

Im vergangenen Jahr hatte Til Schweiger die Trennung von seiner damaligen Freundin, der 33-jährigen Schauspielerin Francesca Dutton bekannt gegeben.

