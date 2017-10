Til Schweiger: „Jeder Rechtsradikale bringt mir 600 Euro“

Til Schweiger polarisiert im Netz. Zuletzt äußerte sich der Schauspieler nach der Bundestagswahl freimütig. Das schmeckte einigen Usern nicht. Schweiger ist die Kritik wurst - er profitiert sogar.

Berlin - Schaut man sich die Facebook-Seite von Til Schweiger an, fällt vor allem eines auf: Sie strotzt über vor Hass. Oft kommt der vom Besitzer, dem Schauspieler, selbst. Meistens geht es dabei um Kritik an den Medien, manchmal auch kritischen Stimmen seiner Person gegenüber. Für die meisten Hasskommentare ist aber nicht Schweiger selber verantwortlich, sondern seine Follower. Die schreiben Dinge wie „Sowas, wie dich, müsste man in der BRD verbieten“ oder „Scheiß Ausländer Schwarzköpfe“ unter die Beiträge.

600 Euro täglich - wegen Hasskommentaren

Solche Entgleisungen nahm der Schauspieler jetzt zum Anlass für einen Wut-Post - und einer süffisanten Spitze gegen seine Hater. "Helft mir, meine schwächelnde Seite mit Klicks nach vorne zu bringen. Hate-Posts very welcome!“, schrieb Schweiger, und spielte damit auf den Traffic an, den jeder Post seiner Seite beschwert.

Der Grund: Schweiger braucht die Klicks, um sich vermarkten zu können – und der Rubel scheint zu rollen: "Jeder Rechtsradikale bringt mir – ohne Scheiß - 600 Euro am Tag. Ich verdiene grad sooo viel Kohle mit eurem dumpfen Hass- das macht richtig Spass!!! Hahahhhhaaaa Danke...!!!! Please!!! Keep hating me!!!“, schrieb Schweiger bei Facebook – und garnierte seine süffisante Aussage mit vier lachenden Smilies.

Reaktionen? Unterschiedlich!

Bei den Usern kam Schweigers Ausbruch unterschiedlich gut an. „Im Ernst, niemand sollte betrunken tippen. Passt denn da niemand auf Sie auf? Sie genießen mein Mitleid“, schrieb ein empörter Schweiger-Follower. Andere feierten Schweiger: „Mal ganz ehrlich, ich bin nicht der große Til Schweiger Fan, aber dieser Beitrag ist göttlich“, findet einer. Vor allem der „triefende, quasi schon ins Gesicht spritzende Sarkasmus“, den keiner erkenne, gefalle ihm. Manch einer bezweifelte, ob der Post tatsächlich von Schweiger selber kam: "Ich denke, diese Seite wird nicht von Herrn Schweiger geführt. Es ist mit Sicherheit eine Fan-Seite. Kann mir nicht vorstellen, dass das alles der Wahrheit oder Realität entspricht.“

Der Schweiger-Post im Wortlaut:

mae