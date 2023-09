Estelle stiehlt König Carl Gustaf die Show: neue Fotos zum schwedischen Thronjubiläum

Von: Susanne Kröber

Am 15. September feiert Carl XVI. Gustaf sein 50. Thronjubiläum. Zu diesem Anlass fand sich die schwedische Königsfamilie zu einem Fototermin zusammen. Dabei zog vor allem Prinzessin Estelle die Blicke auf sich.

Stockholm – Die ganze Familie auf ein Bild zu bekommen, ist gar nicht so einfach. Und so liegen die letzten Aufnahmen, auf denen die komplette schwedische Königsfamilie zu sehen sind, nun auch schon zwei Jahre zurück. Doch anlässlich des 50. Thronjubiläums von König Carl XVI. Gustaf (77) am 15. September, bei dem namhafte Royals wie König Charles III. (74) oder Charlène von Monaco (45) fehlen werden, hat der Palast jetzt zwei neue Fotos veröffentlicht. Sie zeigen den Regenten mit all seinen Kindern, deren Ehepartnern und seinen acht Enkelkindern. Ein Nachwuchs-Royal sticht bei den Bildern besonders heraus.

Die schwedischen Royals posieren für ein seltenes Familienfoto

Als Jubilar wurde König Carl Gustaf mit seiner Ehefrau Königin Silvia (79) in der Mitte platziert, daneben sitzen rechts Prinzessin Leonore (9) und Prinzessin Adrienne (5), Prinz Nicolas (8) steht ganz außen. Die Eltern der drei Sprösslinge, Prinzessin Madeleine (41) und Christopher O‘Neill (49), sind dahinter zu sehen.

Links neben Königin Silvia haben Prinz Gabriel (6) und Prinz Alexander (7) Platz genommen, die Söhne von Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip, die hinter ihnen stehen, Carl Philip hat seinen Jüngsten, Prinz Julian (2), auf dem Arm. Hinter dem Königspaar lächeln Kronprinzessin Victoria (46) und Prinz Daniel (49) in die Kamera. Deren Kinder Prinz Oscar (7) und Prinzessin Estelle (11) stehen auf dem Familienbild ganz links.

Die schwedische Königsfamilie, vordere Reihe von links: Prinz Oscar, Prinz Gabriel, Prinz Alexander, Königin Silvia, König Carl Gustaf, Prinzessin Leonore, Prinzessin Adrienne, Prinz Nicolas. Hintere Reihe von links: Prinzessin Estelle, Prinzessin Sofia, Prinz Carl Philip, Prinz Julian, Kronprinzessin Victoria, Prinz Daniel, Prinzessin Madeleine und Christopher O‘Neill. © Clément Morin/The Royal Court of Sweden

Prinzessin Estelle überstrahlt Mama Victoria und Opa Carl Gustaf

Schon auf dem Gruppenbild fällt auf, wie groß Prinzessin Estelle geworden ist, sie wirkt fast schon erwachsen. Noch mehr strahlt sie dann aber auf einer entzückenden Aufnahme, die sie gemeinsam mit ihrer Mutter Victoria und ihrem Großvater Carl Gustaf zeigt – der König, die Kronprinzessin und die zukünftige Kronprinzessin vereint auf einem Bild. Dabei sieht Estelle in ihrem rosa-weiß-karierten Strickkleid von Self-Portrait im Wert von 250 Euro nicht nur entzückend aus, ihr mitreißendes Lächeln stellt sie automatisch in den Fokus.

Drei Generationen vereint auf einem Bild: Links Kronprinzessin Victoria, in der Mitte Prinzessin Estelle und rechts König Carl Gustaf von Schweden. © Clément Morin/The Royal Court of Sweden

Auch wenn sich Estelle ihrer Rolle mit ihren elf Jahren sicher bereits bewusst ist, wirkt sie stets unbeschwert und fröhlich, woran mit Sicherheit die Erziehung ihrer Eltern einen großen Anteil hat. Im ausführlichen TV-Interview, das Prinz Daniel anlässlich seines 50. Geburtstags am 15. September kürzlich der schwedischen Journalistin Carina Bergfeldt (43) gegeben hat, sprach Daniel nicht nur über die angebliche Scheidung von Victoria, sondern auch über seine Kinder. „Sie sollen bedingungslose Liebe empfinden. Es geht darum, dass man sich unendlich geliebt, sicher und frei fühlt. Dass man weiß, dass man alle Möglichkeiten hat und niemand dich in etwas hineinzwängt“, so Daniel. Dieses Gefühl scheinen er und Victoria Estelle auf jeden Fall vermittelt zu haben. Verwendete Quellen: svenskdam.se, Instagram