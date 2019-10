Millionen-Geschenk für seine Ex: Was Gottschalks neue Partnerin darüber denkt?

Obwohl Thomas und Thea Gottschalk mittlerweile getrennte Wege gehen, soll der Entertainer seine Noch-Frau nun mit einem besonders wertvollen Geschenk überraschen.

Malibu - Diese Meldung schlug vor Kurzem ein wie eine Bombe: Thomas und Thea Gottschalk haben sich nach über vier Jahrzehnten Ehe und vielen gemeinsamen Jahren voneinander getrennt. Damit noch nicht genug, denn der beliebte Moderator ist bereits wieder frisch verliebt in seine neue Partnerin Karina. Während bei anderen Prominenten in so einem Fall der Rosenkrieg vorprogrammiert zu sein scheint, gilt das offensichtlich nicht für die Gottschalks. Denn statt die Anwälte aufeinander zu hetzen, soll der einstige „Wetten, dass...?!“-Moderator nun sogar ein ganz spezielles Geschenk für die Mutter seiner Kinder ausgesucht haben.

Thomas Gottschalk schenkt seiner Thea Luxus-Villa

Zwar hatte Thomas Gottschalk zuletzt noch Zweifel nach seinem Ehe-Haus und ein schlechtes Gewissen eingeräumt, aber fühlt er sich deshalb verpflichtet, den emotionalen Verlust mit materiellem Wert zu begleichen? Die Noch-Frau des Talkmasters darf sich jedenfalls wahrscheinlich schon bald über ein regelrechtes Luxus-Anwesen freuen: Fünf Schlafzimmer, fünf Bäder, ein Pool - über all das soll das neue Zuhause von Thea Gottschalk verfügen. Insgesamt 6,9 Millionen Euro ist das Anwesen in Malibu angeblich wert, bezahlt haben soll diesen Rekord-Preis aber nicht die neue Eigentümerin selbst, sondern Thomas Gottschalk höchstpersönlich, wie die Bunte wissen will.

Thea Gottschalk soll im heimischen Malibu bleiben - alte Villa brannte ab

Mehrere Jahrzehnte hatten er und Thea als glückliches Ehepaar in der amerikanischen Küstenstadt Malibu gelebt, bevor ihre gemeinsame Villa gänzlich abbrannte. Das neue Anwesen für Thea soll nun in der Nähe ihres alten Domizils liegen, denn der Ort scheint trotz der Schicksalsschläge zur Heimat für die verlassene Ehefrau geworden sein.

„Thea Gottschalk hat sich ihr Leben dort natürlich aufgebaut. Beide Söhne leben in Amerika, auch das Enkelkind von dem ältesten Sohn lebt in Amerika, von daher glaub ich, dass es ihr einfach in Malibu gut geht - mit Freunden und mit Familienanschluss“, erklärt Tanja May, die stellvertretende Chefredakteurin der Bunten, im Interview mit RTL.

Thomas Gottschalk: Gutes Verhältnis zu Noch-Frau Thea

Ob ihn tatsächlich sein schlechtes Gewissen so spendabel werden ließ, das könne laut May nur Thomas selbst beantworten. Doch wer den Moderator auch nur ein bisschen kenne, wisse, „dass er sich natürlich um seine Liebsten kümmert“, so die Bunte-Journalistin weiter. „Und wie ich jetzt erfahren habe, gibt‘s auch keinen Rosenkrieg, sondern die bekommen das gut hin. Thea und Thomas haben ein gutes Verhältnis.“

Thomas Gottschalk schenkt Thea Villa - was sagt seine Karina dazu?

Ein gutes Verhältnis eines langjährigen Ehepaares - ob das für die Thomas Gottschalks neue Freundin nicht vielleicht schwer zu schlucken ist? Absolut nicht, meint Tanja May. Während andere an ihrer Stelle womöglich mit ihrer Vorgängerin in einen Konkurrenzkampf treten würden, soll Eifersucht auch trotz Thomas‘ großzügigen Geschenkes an seine Noch-Frau für Karina kein Thema sein - im Gegenteil: Angeblich soll diese sogar großen Wert auf ein gutes Verhältnis des ehemaligen Paares legen. „So wie sie vom Typ her ist, wär‘ sie enttäuscht, wenn das anders wäre“, so die Einschätzung Mays.

Bislang kein Kommentar von Thomas oder Thea Gottschalk zum Villa-Kauf

Wann die neue Luxus-Villa tatsächlich bezugsfertig ist oder wie es danach mit dem einstigen Vorzeigepaar der deutschen TV-Landschaft weiter gehen könnte, ist unklar, denn bislang haben weder Thomas, noch Thea die Angelegenheit kommentiert.

Im Gespräch mit Markus Lanz erklärte Thomas Gottschalk, warum er seine Frau nach Jahrzehnten der Ehe verließ. Klare Worte hatte der Showmaster zuvor bereits verloren, als er mit dem einstigen Erfolgsformat „Wetten, dass...?!“ abrechnete - und das, obwohl er schon in Kürze wieder mit einer Spezialausgabe des beliebten Samstagabend-Klassikers auf Sendung gehen soll.