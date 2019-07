„The Masked Singer": Diesen Promi vermutet Ruth Moschner im Panther-Kostüm

Statt zu moderieren betätigt sich Ruth Moschner gerade als „Ratefee“ in der „The Masked Singer"-Show. Einen Verdacht hat sie ...

Update vom 13.Juli: Ruth Moschner sitzt derzeit im Rateteam des neuen Musikformats „The Masked Singer“ und rätselt an der Seite von Max Giesinger und Collien Ulmen-Fernandes, welche Promis unter den Kostümen stecken. Welchen Promi sie gerne im Panther-Kostüm sehen würde, verriet sie jetzt „Promiflash“: „Natürlich hat man einen Verdacht, aber manchmal verliebt man sich auch zu sehr in den Verdacht – so wie ich gerade bei Stefanie Hertel. Ich fände die Idee so geil: Der Volksmusik-Star im rattenscharfen, halb durchsichtigen Panther-Kostüm", so Moschner.

Steckt tatsächlich Stefanie Hertel im Panther-Kostüm?Mit Heinz Hoenig als „Kakadu“ hätte jedenfalls auch niemand gerechnet ...

Ruth Moschner in der Wanne - „Höhle der Löwen“-Juror reagiert

News vom 6. Mai: München - Ruth Moschner ist immer für einen Spaß zu haben. Dass die in München geborene Ulknudel Sinn für Humor hat, konnten die Fernsehzuschauer bei TV-Shows wie „Grill den Henssler“, „Genial daneben“ oder „Promi Shopping Queen“ schon des öfteren erleben. Auf den Fotos ihres Instagram-Profils zieht die 42-Jährige auch gerne mal Grimassen. Auf den meisten Bildern ist Ruth Moschner aber perfekt gestylt zu sehen. Ihre stilsichere Kleiderwahl ist eines ihrer Markenzeichen. Was die Öffentlichkeit von ihr zu sehen bekommt, scheint selten dem Zufall überlassen zu sein.

„Team Dusche oder Team Wanne“: Ruth Moschner in der Badewanne

Denn wenn es um ihr Privatleben geht, gibt Ruth Moschner nur wenige Einblicke. Ihr aktueller Instagram-Post ist deshalb eher eine Seltenheit. Darauf ist die Moderatorin mit verlaufener Schminke in der Badewanne zu sehen und blickt wenig begeistert in die Kamera.

„Team Dusche oder Team Wanne?“, will die Blondine von ihren 235.000 Followern (Stand 9. April 2019, 15.15 Uhr) wissen und verrät. „Mir ist meistens in der Badewanne zu langweilig, wie man sieht...“.

Ruth Moschners Followern gefällt intimer Schnappschuss

Ihren Followern, darunter auch „Die Höhle der Löwen“-Juror Frank Thelen, gefällt der Schnappschuss. „Du kannst alles tragen“, witzelt ein User. Einige anzügliche Kommentare finden sich erwartungsgemäß auch unter dem Foto. „Eindeutig zu viel Schaum“, finden die einen. „Langweilig? Dann komm ich zu dir in die Wanne“ oder „Versuchs mal zu zweit“, schreiben zahlreiche weitere Fans. Ein anderer formuliert es deutlicher: „Bitte etwas mehr zeigen“.

Da dürfte er bei Ruth Moschner aber wenig Glück haben. Die Moderatorin ist nicht dafür bekannt, viel Haut zu zeigen. In ihrer Instagram-Story verrät sie aber, dass sie im Mai wieder auf den TV-Bildschirmen zu sehen sein wird.

