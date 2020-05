Til Schweiger taucht in bekanntem Restaurant auf - Promi-Kollege wittert „Gefahr“

Til Schweiger zog es am Freitag (22.5.) in ein Promi-Restaurant. Unter einem Instagram-Foto meldete sich ein anderer Star zu Wort, der eine ungewöhnliche Gefahr wittert.

Til Schweiger reiste nach den Corona -Lockerungen nach Sylt .

reiste nach den -Lockerungen nach . Er posierte dort im Sansibar mit einem prominenten Stammgast.

mit einem prominenten Stammgast. Ein anderer Schauspieler wittert eine ungewöhnliche Gefahr.

Sylt - Auch die Promis zieht‘s nach langen Wochen der Corona-Einschränkungen* nun in Folge der Lockerungen wieder nach draußen. Kai Pflaume reiste durch Deutschland und schwang sich dann am Starnberger See aufs Bike. Bastian Schweinsteiger schwört ebenfalls aufs E-Bike. Und ein alter Promi-Hotspot lebt wieder auf: Sylt und insbesondere das Star-Lokal Sansibar.

Sylt: Til Schweiger posiert im Sansibar mit Joachim Hunold

In diesem speiste unlängst offenbar Dieter Bohlen mit seiner Carina. Und wie einem Instagram-Posting* von Til Schweiger (56) vom Freitag (22.5.) zu entnehmen ist, gastierte dort auch der „Keinohrhasen“-Star. Er posiert mit einem Mann an seiner Seite, den ein paar seiner User gleich erkennen: „Der liebe Achim“, heißt es da. Es handelt sich um Joachim Hunold (70), Unternehmer und Ex-Air-Berlin-Chef, für den im Sansibar laut manager-magazin.de sogar der Stammplatz mit einer Messing-Plakette markiert ist. „Wahre Liebe in Corona-Zeiten“, betitelt Til Schweiger das Foto. Auch 24hamburg.de* berichtet über seinen Sylt-Aufenthalt.

Sylt: Til Schweiger und Joachim Hunold halten Abstand

Mit ihren ausgestreckten Händen zeigen Til Schweiger und Joachim Hundold, dass sie den Corona-Abstand einhalten. Die gebotenen 1,5 Meter sind‘s vielleicht nicht, dennoch gibt es Lob von den Followern*. „Der Abstand stimmt fast ... alles perfekt“, „Vorbildliches Foto“ und „Wenn jeder so denken und Handeln würde, wäre Corona bald überstanden“, heißt es da.

„Du glücklicher....bist auf Sylt! Haste Dieter u. Carina schön getroffen?“, lautet ebenfalls eine Frage in den Kommentaren. Und andere sorgen sich um das bekannte Promi-Restaurant auf Sylt. „Sansibar so leer“ und „Es sieht so aus als ob ihr die einzigen da seid“, ist zu lesen.

Sylt: Ralf Möller sorgt sich um Rotwein wegen Til Schweiger und Joachim Hunold

Auch ein anderer Star meldet sich zu Wort: Schauspieler Ralf Möller. Er wittert eine Gefahr. Nicht unbedingt für Leib und Leben, sondern fast noch schlimmer: „Jetzt ist der Rotwein in Gefahr“, schreibt er. Offenbar stehen die beiden Protagonisten bei ihm im Ruf, das Getränk sehr zu schätzen zu wissen. Aber im Sansibar auf Sylt dürfte genug für alle da sein ...

Til Schweiger postete bei Instagram auch noch weitere Sylt-Fotos (mehr sehen Sie durch Wischen bzw. Klick auf die Pfeile“). „Glad to be back“, schreibt der Schauspieler und Regisseur, „Froh, zurück zu sein“.

Til Schweigers aktuelles Projekt ist eine Doku über Bastian Schweinsteiger*.

*tz.de und 24hamburg.de sind Teil des Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

Rubriklistenbild: © Til Schweiger bei Instagram