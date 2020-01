Stranger Things: Netflix-Megastar kommt zur German Comic Con nach Dortmund

Stranger Things ist die erfolgreichste Netflix-Serie überhaupt. Jetzt kommt eine der Hauptdarstellerinnen nach Dortmund zur German Comic Con. Wer ein Foto oder Autogramm möchte, muss jedoch tief in die Tasche greifen.

Die German Comic Con in Dortmund ist immer mit zahlreichen Film- und Serienstars gespickt. So statteten im Dezember 2019 unter anderem die Stars der Serie "Pretty Little Liars" der Convention einen Besuch ab. Und auch in diesem Jahr können sich Fans der Comic Con auf hochkarätige Gäste freuen.

Am 5. und 6. Dezember findet die Veranstaltung wieder in den Westfalenhallen in Dortmund statt. Dieses Mal wird "Stranger-Things"-Star Millie Bobby Brown (15) auf der German Comic Con zu Gast sein. Die Schauspielerin gehört mittlerweile zu den gefragtesten Jungdarstellern Hollywoods und hat über 31 Millionen Follower auf Instagram.

