Steffen Henssler tritt in neuem Musikvideo des HSV auf

HSV-Hymne

+ © Christina Sabrowsky/dpa Henssler und der HSV: Star-Koch hat Auftritt im Musikvideo der neuen Vereins-Hymne © Christina Sabrowsky/dpa

Fußball und Steffen Henssler? Das ist eine Assoziation, die bisher wenigen bekannt war. Im Musikvideo der neuen Hymne vom HSV zeigt der Koch seine Liebe zum Verein.

Hamburg – Pünktlich zum großen Auftakt-Spiel der zweiten deutschen Bundesliga – HSV gegen Schalke am 23. Juli um 20:30 Uhr* – bringt der Hamburger SV* eine neue Vereins-Hymne raus. „Hamburg, meine Perle“ wird nun durch den Song „Wir sind der HSV!“ von der Band „Abschlach!“ ersetzt. Mittendrin der Starkoch und Hamburger Steffen Henssler. Und er ist nicht die einzige Person, die man in einem Musikvideo des HSV nicht erwartet hätte: Unter anderen zeigen auch die ehemalige Tagesschau-Sprecherin Dagmar Berghoff und die Tennislegende Michael Stich ihre Gesichter in dem 3-minütigen Clip.

Es ist ein Video über die Liebe zum HSV, die Hansestadt, aber auch die Fans des Hamburger Sportvereins. Von jung bis alt, prominent bis „normal“, Kassiererin bis Fernsehmoderator – fast jeder gesellschaftliche Kreis ist vertreten. Die Band „Abschlach!“ hat die neue Hymne am 21. Juli veröffentlicht und wird sämtliche Einnahmen, die mit dem Song generiert werden, an die HSV-Stiftung „Hamburger Weg“ spenden. Welche Rolle Steffen Henssler in dem neuen Musikvideo des HSV* einnimmt, lesen Sie hier. * 24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.