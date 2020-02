Stefanie Giesinger postet Hammer-Bild - Fans fällt im Hintergrund ein pikantes Detail auf

Stefanie Giesinger überzeugt mal wieder ihre Fans mit einem stylischen Foto, doch einige schauen nur auf den Hintergrund - und müssen lachen.

Stefanie Giesinger erfreut sich hoher Beliebtheit auf Instagram.

Die Siegerin von GNTM postete auch jüngst wieder ein Foto.

Doch viele Fans fanden den Hintergrund sehr viel interessanter.

München - Stefanie Giesinger ist das wohl bekannteste Topmodel von GNTM* by Heidi Klum*. Neben Lena Gercke ist Giesinger eine der prominentesten Gewinnerinnen der Casting-Show. Nicht ohne Grund hat die 23-Jährige schon fast vier Millionen Follower.

Zum Vergleich: Lena Gercke hat nur um die 2,5 Millionen Fans auf Instagram. Heidi Klum, die jüngst bei der neuesten Staffel GNTM über die TV-Schirme flimmerte, hat sogar sieben Millionen Fans. Giesinger überzeugt ihre Anhänger immer wieder mit stylischen Fotos, aber auch mit verrückten Posen oder oben-ohne-Bildern. Beim neuesten Foto hat sie wieder tief in die Kleiderkiste gegriffen, doch die Fans interessiert etwas anderes.

Stefanie Giesinger mit drei stylischen Fotos - doch die Fans konzentrieren sich auf den Hintergrund

Sie postete drei Fotos in einem pinken Regenmantel und einer violettfarbenen Mütze. Ihre auffälligen Socken und die Handtasche dazu, dienen fast der Reizüberflutung. Wo soll man denn bitte als Erstes hinsehen? Doch die Fans entdecken weder einen Kleider-Fail, noch kritisieren sie die grellen Socken mit den fancy Schuhen. Für manchen sorgt der Hintergrund für Lacher.

Denn schaut man genauer hin, steht bei dem Fotoshooting von Giesinger im Hintergrund eine Passantin. Die Frau mit der braunen Tasche zückt ihr Handy und lichtet das Supermodel von hinten ab. Unbemerkt ist sie dabei nicht. Viele Hobby-Sherlocks entdecken die Dame und kommentieren das auch unter Giesingers Instagram-Post.

Stefanie Giesingers Fans lachen sich schlapp: „Haha, die Frau im Hintergrund“

„Bin ich die einzige, die Frau im Hintergrund achtet und von hinten Fotos macht?“, fragt sich eine Userin. Und die Antwort ist klar: Nein, sie ist nicht die einzige. Als Amateur-Paparazzi fehlt ihr wohl noch das nötige Know-how, um nicht gesehen zu werden. „Haha, die im Hintergrund“, schreibt die nächste. Oder auch: „Wie das Mädel im Hintergrund ein Bild von ihr macht“, bemerkt eine andere. Sogar die internationalen Anhänger finden das lustig: „Haha, the woman in the background“ - „Haha, die Frau im Hintergrund“.

Natürlich loben auch viele ihren Style. Doch entdeckt man einmal auf dem Bild die Frau im Hintergrund, wird Giesinger auf dem Foto zur Nebensache.

