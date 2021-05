Schlager-Star Stefan Mross: Cousine und Tante tot - Fürchterliche Bluttat in Salzburg

Ex-Freund feuerte die Schüsse ab

Ein Mann hat in Österreich zwei Frauen getötet. Dabei handelte es sich offenbar um die Cousine und die Tante von Schlager-Star Stefan Mross.

Salzburg - Schreckliche Bluttat in der Nähe von Salzburg: Ein Mann hat dort eine 50-jährige Frau und deren 76-jährige Mutter getötet. Dabei soll es sich um die Cousine und die Tante von Schlager-Star Stefan Mross handeln. Das bestätigten die Beamten gegenüber ntv und RTL.

Was war passiert? Nach Angaben der Salzburger Polizei war ein 51-jähriger Mann aus der Mozartstadt am späten Abend des 5. Mai bewaffnet ins Haus seiner ehemaligen Lebensgefährtin eingedrungen. Dort, in der Gemeinde Wals-Siezenheim, feuerte er dann die tödlichen Schüsse ab. Ein Zeuge hatte die Tat und die Flucht des Mannes beobachtet - und verständigte sofort die Polizei.

Stefan Mross: Cousine und Tante in Salzburg erschossen

Die Fahndung verlief zunächst ergebnislos, aber: Der Mann gestand in einer Sprachnachricht den Doppelmord! Diese verschickte er nach Angaben der Beamten an eine Bekannte. „Kurze Zeit später kontaktierte er den Polizei-Notruf, wobei er angab, mit zwei Faustfeuerwaffen bewaffnet zu sein und sich das Leben nehmen zu wollen“, hieß es von Seiten der Salzburger Polizei weiter.

Einsatzkräfte aus den Bundesländern Salzburg, Oberösterreich und dem benachbarten Bayern suchten in der Folge weiter nach dem Ex-Freund von Mross‘ Cousine, zudem waren das Einsatzkommando Cobra, ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera und die Verhandlungsgruppe Salzburg im Einsatz. Am frühen Morgen des 6. Mai stellte sich der 51-Jährige dann. Gegen 4.30 Uhr ließ er sich im Bereich Abersee am Wolfgangsee widerstandslos abführen, er wurde in das Polizeianhaltezentrum Salzburg gebracht. „Die beiden geladenen Faustfeuerwaffen, welche er legal besaß, wurden sichergestellt.“ Laut Extratipp handelt es sich beim dem 51-Jährigen um einen Detektiv, wobei noch unklar ist, ob er diesen Beruf aktuell noch ausgeübt hat.* „Das Landeskriminalamt Salzburg übernahm die Tatortarbeit und alle weiteren Ermittlungsmaßnahmen. Die Vernehmungen, Ermittlungen zum genauen Tathergang und zu Ergründung des Motivs laufen“, heißt es abschließend im Polizeibericht. Angeblich soll der Ex-Freund die 50-Jährige gestalkt haben, wie der Bruder der Frau mitteilte.

Stefan Mross: Verwandte des Schlager-Stars getötet

Musiker und Moderator Stefan Mross ist bekannt aus TV-Formaten wie „Immer wieder sonntags" in der ARD, der 45-Jährige ist im oberbayerischen Traunstein nahe der österreichischen Grenze geboren.

