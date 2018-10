Stargeiger David Garrett lässt Minibar im Hotel ausräumen- der Grund dafür ist kurios 

David Garrett hat jetzt in der Radio-Bremen-Talkshow „3nach9“ über eine überraschende Schwäche gesprochen - und wie er sie bekämpft.

Bremen - Stargeiger David Garrett lässt vor seiner Ankunft in einem Tour-Hotel Süßes und Knabbereien aus der Minibar räumen. „Alkohol kann drin bleiben, den packe ich nicht an, aber Schokolade und was da auch sonst so immer drin ist schon“, sagte der 38-Jährige laut Mitteilung in der Radio-Bremen-Talkshow „3nach9“ am Freitagabend im Gespräch mit Moderatorin Judith Rakers.

Das hört dann auch nicht auf

Nach einem Konzert sei eine Packung Chips im Hotel schon verlockend. „Aber das hört dann auch nicht auf - bis die Minibar leer ist.“

Mit seinem neuen Album „Unlimited - Greatest Hits“, das am Freitag erschienen ist, geht Garrett im kommenden Mai in Deutschland auf Tour.

dpa

