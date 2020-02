„Star Wars“-Schauspieler tot - Er spielte in allen drei Original-Filmen mit

Ein „Star Wars“-Schauspieler ist gestorben. Der Brite Alan Harris spielte in der Original-Trilogie in jedem Teil mit. Er wurde 81 Jahre alt.

Alan Harris ist im Alter von 81 Jahren gestorben.

Er wirkte in allen Original-Teilen von Star Wars mit.

Der Schauspieler ist vor allem für seine Rolle als „Bossk“ bekannt.

London - „Star Wars"-Fans müssen jetzt ganz stark sein. Denn ein Schauspieler, der in jedem der drei Original-Teile mitgespielt hat, ist gestorben. Alan Harris wurde 81 Jahre alt. Mehrere britische Medien melden den Tod des beliebten Schauspielers. Seit 2018 litt er an Brustkrebs.

Alan Harris spielte in allen „Star Wars"-Teilen mit - bekannt wurde er durch Bossk

Harris verkörperte mehrere Figuren in den Filmen. Die wohl bekannteste Darstellung gelang in dem Film „Star Wars: Das Empire schlägt zurück“, indem er die Figur Bossk spielte. Bossk ist der Sohn von Cradossk, dem Oberhaupt der Kopfgeldjägergilde. Er gehört zu der Spezies der Trandoshaner. Oft war er für das Galaktische Imperium aktiv, jagte aber auch Wookies. Seine Aufgabe im Teil „Das Empire schlägt zurück“ war es, den Millennium Falken zu jagen.

Alan Harris verbarg sich hinter der echsenartigen Figur, die man aufgrund ihres Aussehens als echter „Star Wars"-Fan nicht vergisst.

Die Alliance Agents schreibt laut thesun.co.uk: „In seiner 30-jährigen Karriere arbeitete er als Hintergrund-Schauspieler und wirkte in dutzenden Produktionen wie Flash Gordon, Superman, Space 1999, UFO, Doctor und The Protectors mit“. Weiter heißt es: „Er war in allen drei originalen „Star Wars"-Filmen dabei. Seine bekannteste Rolle war die des Bossk, dem Reptilien-Kopfgeldjägers, der mit der Aufgabe betraut wurden, den Millenium Falken zu jagen“.

Alan Harris aus Star Wars galt als „echter Gentleman“

Auch die Facebook-Seite Imperial Signings verkündete seinen Tod. In „Krieg der Sterne“ als auch in „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ war er als Sturmtruppler verkleidet.

Er wird als „echter Gentleman“ beschrieben. Harris freute es, seine Fans zu treffen, Autogramme zu unterschreiben und Geschichten zu erzählen.

Ein anderer Schauspieler starb mit 46 Jahren unter tragischen Umständen. Auch ein Star der bayerischen Serie „Dahoam is Dahoam“ verstarb, die Todesursache war unbekannt.

ank