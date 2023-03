Staatsbesuch noch vor der Krönung: Darum hat es König Charles III. so eilig

Von: Susanne Kröber

Da hat sich Queen Elizabeth II. mehr Zeit gelassen. Charles stattet Deutschland, fünf Wochen bevor er gekrönt wird, seinen ersten Besuch als König ab.

Berlin – Seit dem Tod von Queen Elizabeth II. († 96) am 8. September 2022 ist Charles III. (74) der neue König des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland. Ein halbes Jahr später absolviert der Monarch seinen ersten Staatsbesuch. Die geplante Reise nach Frankreich musste aufgrund von andauernden Protesten zwar abgesagt werden, sein Antrittsbesuch in Deutschland vom 29. bis zum 31. März ist demnach König Charles‘ einzige Auslandsvisite vor der Krönung am 6. Mai.

Moderne Monarchie: Staatsbesuch in Deutschland vor der Krönung war ein Wunsch von Charles und Camilla

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67), der König Charles III. in Berlin begrüßen wird, erklärte in einer Videobotschaft: „Es ist mir eine große Freude, dass wir König Charles und seine Gemahlin Camilla Ende März zu einem Staatsbesuch willkommen heißen dürfen. Ich weiß diesen Staatsbesuch umso mehr zu schätzen, als der König sich entschlossen hat, noch vor seiner Krönung zu uns nach Deutschland zu kommen. Dieser frühe Besuch unterstreicht die enge und herzliche Freundschaft zwischen unseren Ländern und unseren Bürgerinnen und Bürgern.“

Diese enge Beziehung hat König Charles III. und Königsgemahlin Camilla (75) wohl auch dazu bewogen, trotz der anstrengenden Vorbereitungen auf die Krönung noch die Strapazen einer dreitägigen Reise nach Deutschland auf sich zu nehmen. „Wir mussten nicht darum bitten, dass sie nach Deutschland kommen, es war viel mehr ein Wunsch der beiden, Deutschland noch vor der Krönung zu besuchen“, so Jill Gallard (54), britische Botschafterin in Deutschland, im Bild-Interview. Charles will die Monarchie auf sanftem Wege modernisieren – da passt auch der Staatsbesuch vor der Krönung ins Bild. Queen Elizabeth II. hatte es da weniger eilig. Nach ihrer Krönung am 2. Juni 1953 ließ sie sich bis November Zeit, brach dann allerdings auch direkt mit Ehemann Prinz Philip (99, † 2021) zu einer sechs Monate dauernden Weltreise auf.

Ich denke, dass jede Art von Konvention, dass der König nicht vor der Krönung ins Ausland reisen sollte, einfach nicht mehr in die moderne Welt von heute passt.

Staatsbesuch in Deutschland: König Charles will so viele Menschen wie möglich treffen

Nach den negativen Schlagzeilen rund um Sohnemann Prinz Harry (38) gilt es für König Charles III. aber auch zu zeigen, dass die Monarchie nicht nur Futter für die Klatschpresse liefern kann, sondern in erster Linie einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft. „Daher wird Charles sehr daran interessiert sein, als König gesehen zu werden“, so Prescott laut RND über die Motivation für den frühzeitigen Staatsbesuch. „Er will gleich loslegen.“ Bei seinen Terminen in Berlin, Brandenburg und Hamburg will sich Charles nun nach seinem letzten Besuch, der 2020 durch die Corona-Pandemie stark eingeschränkt war, als volksnaher König präsentieren.

In Berlin startet die Deutschlandreise von Camilla und Charles – die beiden wollen bei ihrem Besuch möglichst viele Menschen treffen. (Fotomontage) © picture alliance/dpa/Paul Zinken/PA Wire/Jordan Pettitt

Beim Programm für den Staatsbesuch „soll es vor allem um gemeinsame Werte in Kultur und Geschichte gehen, aber auch um Nachhaltigkeit und Zusammenarbeit, um den Planeten auf die Zukunft vorzubereiten. Das ist ein Herzensthema des Königs“, teilt Botschafterin Jill Gallard laut Bild mit. „Vor allem soll aber auch Diversität eine große Rolle spielen, weshalb wir dieses Mal drei Bundesländer besuchen, um so viele Menschen aus der Zivilgesellschaft wie möglich zu treffen. Von dem Team des Königs weiß ich, dass er sich besonders darüber freut, so viele Menschen zu treffen.“ Sein eigener Sohn muss da zurückstecken – obwohl Prinz Harry schon vor Charles‘ Abreise nach Berlin in London war, war der König zu beschäftigt für ein Treffen. Verwendete Quellen: rnd.de, bild.de