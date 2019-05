Sorge um Kim Kardashian: Wird ihr bald alles zu viel?

Der Reality-TV-Star jettet von einem Termin zum nächsten. Und dann sind da ja auch noch ihre bald vier Kinder und ihr geplantes Jura-Studium. Macht der stressige Alltag Kim bald kaputt?

„Wie soll ich das alles nur schaffen?“ Es sind ernste Töne, die Kim Kardashian plötzlich anschlägt. Normalerweise kennt man den Reality-Star stets gut gelaunt und perfekt gestylt. Droht diese Fassade nun etwa zu bröckeln? Im neuen Trailer zu „Keeping Up With The Kardashians“ zeigt sich die eigentliche Powerfrau nun zumindest von einer anderen Seite.

Kim Kardashian im Spagat zwischen Karriere und Kindern

Es ist nicht nur ihr geplantes Anwaltsstudium, das Kim so stresst. Wie sie vor kurzer Zeit verkündet hat, hat sie ihre Ausbildung in einer Kanzlei ja bereits begonnen und will schon 2022 ihre Prüfungen ablegen. Und dann sind da ja auch noch die bald vier kleinen Kinder, um die es sich zu kümmern gilt - nicht zu sprechen vom normalen alltäglichen Wahnsinn, dem sich ein Starlet sonst zu stellen hat. Verständlich, wenn einem das langsam über den Kopf zu steigen droht. So klagte Kim jetzt auch bei ihrem Mann Kanye, wie vip.de berichtet.

„Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wie soll ich mich noch um ein weiteres Kind kümmern? Wie soll ich studieren, wann soll ich überhaupt lesen? Wie soll ich das alles nur schaffen?“

Wenn man sie so hört, klingt es fast, als wäre Kim tatsächlich bald an der Grenze der Belastbarkeit angekommen. Wie spiegel online meldet, denke sie tatsächlich darüber nach, ihr Leben von Grund auf zu ändern.

Wird Kim Kardashian bald eine Neue sein?

„Mein Ziel ist es, in zehn Jahren nicht mehr Kim K zu sein“, soll sie gesagt haben. Stattdessen wolle sie sich dann auf Reformen im Strafvollzug konzentrieren und als Anwältin arbeiten.

Bis es so weit ist, hat ihr Ehemann Kanye auch noch einen wertvollen Tipp für Kim: „Lehn dich zurück und analysiere, was sind deine Ablenkungen?“, rät er. „Wenn du deine Zeit richtig organisieren kannst, wirst du Zeit finden, mir und den Kindern und auch dem Gesetz Aufmerksamkeit zu widmen.“

