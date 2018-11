Schweinebauer Uwe aus „Bauer sucht Frau“ hat sich trotz Arzt-Phobie operieren lassen. Nun will Iris Abel ihre Traumfigur zurück und plant einen sehr riskanten Eingriff.

„Bauer sucht Frau“- Uwe Abels Frau Iris will sich mit OP aufhübschen

Update vom 6. November 2018: Uwe Abel (48), TV-Star aus „Bauer sucht Frau“, hat für ein hübscheres Lächeln seine Zahnarztphobie überwunden und sein Gebiss einer Totalrenovierung unterzogen. Doch nun macht sich Schweinebauer Uwe Sorgen um seine Frau Iris. Denn seine Gattin möchte sich mit einer riskanten Operation rundum verschönern. Die 50-Jährige will wieder aussehen wie mit Anfang 30, wie RTL berichtet.

Dafür möchte sich Iris Abel, die aktuell 117 Kilo auf die Waage bringt, unter das Messer legen. Schon im „Sommerhaus der Stars“ hatte Iris Abel sich über ihre Figur beklagt. Jetzt plant die Frau von „Bauer sucht Frau“-Star Uwe eine Magenverkleinerung, um abzuspecken.

„Bauer sucht Frau"-Star Uwe Abel hat Angst um seine Frau Iris

Ein Schritt, der Schweinebauer Uwe Angst und Bange macht, wie er in einem Video gegenüber RTL verrät.

„Drei Prozent überleben die Operation nicht, das muss man ja auch mal sagen“, sagt Uwe Abel. Der Bauer klingt sehr besorgt. „Und dann weiß ich nicht, ob man diese unnötige Risiko eingehen muss, um abzunehmen.“

Bauer Uwe hat scheinbar wirklich große Bedenken und Zweifel. Doch in einer Sache er sich ganz sicher, er steht zu seiner Frau.

„Ich liebe dich so wie du bist“, sagt „Bauer sucht Frau"-Star Uwe Abel in dem Video.

Ob Iris sich von der Magen-OP abbringen lässt? Noch gibt es wohl keinen Termin für eine Magenverkleinerung. Die Hürden, damit die Krankenkasse die Kosten übernimmt, sind hoch. Sport, psychologische Beratung sowie die Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe zählen, wie Iris gegenüber RTL berichtet, dazu.

Neben ihrer Traumfigur hat Iris Abel auch ein ganz anderes Ziel, wie auf auf der Webseite des Senders zu lesen ist. Die 50-Jährige würde nämlich auch mal gerne mal auf das „Let's Dance“-Parkett“.

Uwe aus „Bauer sucht Frau“: „Mein Lachen sieht deutlich besser aus“

Update vom 2. November 2018, 12.27 Uhr: „Bauer sucht Frau“-Star Uwe Abel hat neue Zähne. Im Interview mit Bild erklärte der 48-Jährige kurz nach dem Eingriff, dass sehr starke Zahnschmerzen ihn zum Umdenken gebracht hätten. Doch den Schritt der Runderneuerung bereue er nicht: „Das Sprechen ist noch ein bisschen ungewohnt mit der vorübergehenden Prothese. Aber mein Lachen sieht schon mal deutlich besser aus.“ Frau Iris ist mit dem Ergebnis angeblich sehr zufrieden.

Uwe aus „Bauer sucht Frau“ hat sich einer Zahn-OP unterzogen - Frau Iris ist mächtig stolz

Update vom 1. November 2018: Erst vor kurzem machten Schweinebauer Uwe Abel, bekannt aus der RTL-Sendung „Bauer sucht Frau“, und seine Gattin Iris im „Sommerhaus der Stars“ ein mutiges Geständnis: Der 48-Jährige leidet unter panischer Angst vor einem Zahnarzt-Besuch. Ende Oktober verkündete der Bauer dann, endlich den Mut für den Besuch beim Doktor gefunden zu haben.

Gegenüber der Bild sprach Uwe jetzt über die hinter ihm liegende Operation: „Die letzten Wochen hatte ich sehr starke Zahnschmerzen und das hat mich dazu bewogen, diesen Montag nach gefühlt 15 Jahren zum Zahnarzt zu gehen. Der sagte, es gibt nur noch die Möglichkeit einer großen Zahnentfernung. Dann habe ich das schweren Herzens in Angriff genommen.“ Gesagt getan, trägt der ehemalige Teilnehmer der RTL-Kultsendung nun eine vorübergehende Prothese. „Das Sprechen ist jetzt noch ein bisschen ungewohnt. Jetzt habe ich zwar wieder Zähne im Mund, aber erstmal nur Zähne aus Plastik, bis alles abgeschwollen ist. (...) Ich bin auch noch ein bisschen knatschig, weil das Sprechen so schwer fällt. Aber mein Lachen sieht schon mal deutlich besser aus.“

Und auch Uwes Frau Iris ist über den mutigen Zahnarzt-Besuch glücklich. Aufs Küssen müssen die beiden jedoch noch ein wenig warten. „Der Bauer weigert sich. Es ist alles noch ein bisschen geschwollen. Da wissen wir in vier Wochen mehr, wenn die richtige Prothese da ist. Dann werden wir ein wildes Knutschen ausprobieren.“, lacht die 50-Jährige.

„Bauer sucht Frau“: Iris brachte Uwe im „Sommerhaus der Stars“ zum Weinen - drastische Konsequenzen

Uwe Abel (48) gehört zu den berühmtesten „Bauer sucht Frau“-Landwirten. Als „sanfter Schweinebauer“ eroberte er in der siebten Staffel der RTL-Kuppel-Show die Sympathie der Zuschauer - und das Herz seiner Iris (50).Gemeinsam erkämpften sich Uwe und Iris, die seit 2013 glücklich verheiratet sind, den Sieg bei „Das Sommerhaus der Stars“ 2018 auf RTL. Das bodenständige Paar, das gemeinsam auf Uwes Hof in Dötlingen wohnt, setzte sich mit seiner natürlichen Art unter anderem gegen Skandal-Pärchen Micaela Schäfer (34) und Felix Steiner (33) durch.

Ihr Sieg wurde mit einer Prämie von 50.000 Euro gekrönt - verwendete Bauer Uwe dieses Geld jetzt, um seine schiefen Zähne richten zu lassen?

Uwe von „Bauer sucht Frau“ verkündet auf Instagram „Esszimmer-Renovierung“

Denn auf Instagram postete seine Frau Iris ein Video, in dem Uwe ankündigt, dass er sich all seine Zähne ziehen lässt. „Heute ist der Tag, an dem ich ganz mutig zum Zahnarzt fahre und mir über ein Dutzend Zähne gezogen werden“, verriet der Schweinebauer in dem Video. „Dann schauen wir mal, wie ich mit der vorübergehenden Prothese aussehen werde.“

Schweinebauer Uwe lässt sich nach „Sommerhaus der Stars“ alle Zähne ziehen: Iris ist stolz

Zu dem Video schrieb Iris: „Ich bin ganz stolz auf meinen Schatz. Heute geht's an die Esszimmerrenovierung.“ Und auch von seinen Fans erntet Uwe viel Lob und Zuspruch. So kommentiert beispielsweise ein User: „Ein riesen Lob für deinen Mut. Ich finde es super, dass du es machst.“

„Bauer sucht Frau“: Neue Zähne trotz Zahnarzt-Phobie bei Uwe

Schon im „Sommerhaus der Stars“ erzählte Iris, dass Kult-Bauer Uwe schreckliche Angst vor einem Zahnarzt-Besuch hat, Uwe musste bei diesem Geständnis sogar weinen. Er schämte sich nämlich für seine Angst. Außerdem war er im Anschluss auf Iris richtig sauer, weil er sich von ihr bloßgestellt fühlte. „Geh weg“ wiederholte er mehrmals.

Auch in dem Video verrät der Landwirt: „Ich hab ein bisschen Bammel davor, ich bekomme eine Vollnarkose.“ Trotzdem wagt er jetzt diesen großen Schritt, um bald mit einer niegelnagelneuen Kauleiste strahlen zu können.

