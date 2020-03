England liegt ihr bereits zu Füßen: Uschi Glas‘ Stieftochter präsentiert ihren Traumkörper im Netz

Uschi Glas‘ Stieftochter Sophie Hermann zeigt gerne ihren durchtrainierten Traumkörper. In Deutschland kennt sich (noch) fast niemand, in England ist sie schon ein Star.

In Großbritannien hat sie mit einer Reality-TV-Serie den Durchbruch geschafft. Ihr großes Plus: ihr durchtrainierter Body.

München/London - In den Sechziger Jahren war ihre Stiefmutter eine der deutschen Schauspiel-Stars:Uschi Glas spielte in „Winnetou und das Halbblut Apanatschi“, „Zur Sache, Schätzchen“ oder „Die Lümmel von der ersten Bank“. Nun schickt sich auch Sophie Hermann (33) an, im Showbusiness durchzustarten. Allerdings nicht hierzulande, sondern auf der Insel: In England ist Hermann bereits ein Star.

Sophie Hermann: Stieftochter von Uschi Glas in England bekannt

Mit der Reality-TV-Serie „Made in Chelsea“ des Senders E4, die das Leben von Upper-Class-Londonern zeigt, startete Hermann dort durch. Schon seit 2013 hat sie eine Rolle in der Serie. Ihr Merkmal ist ihr durchtrainierter Körper, den sie immer wieder gerne zur Schau stellt. In einem Interview mit der Daily Mail verriet sie ihre Beauty-Geheimnisse.

Das wichtigste dabei ist ein extrem ambitioniertes Sportprogramm, teilweise schuftet sie dreimal am Tag, macht hartes Kardio-Training und Boxen. Sie spricht davon, ihre „innere Lara Croft zu kanalisieren“.

Bei so viel Training nimmt sie es mit dem ungesunden Essen nicht so genau, postet bei Instagram auch mal deftige Portionen Nudeln und stellt klar, dass sie niemals Kalorien zählt. Die Schauspielerin ist aber mit sich zufrieden: „Ich habe mit 33 einen besseren Körper, als ich noch 20 Jahre alt war.“

Hermann studierte in Mailand Modemanagement, bevor sie nach England ging. In Deutschland stand sie bisher nur im Jahr 2015 für die Vox-Sendung „Promi Shopping Queen“ vor der Kamera. Ihr Vater ist der Unternehmensberater Dieter Hermann, der seine Kinder mit in die Beziehung mit Uschi Glas brachte. Glas trennte sich 2003 von ihrem langjährigen Partner Bernd Teewag, mit dem sie drei Kinder hat.

Beim Barbaratag 2016 in München plauderte die Stieftochter von Uschi Glas, Sophie Hermann, aus dem privaten Familiennähkästchen.

tz/mm

