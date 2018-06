Thomalla postet „Pommeskind“-Bild bei Instagram - Fans reagieren sehr heftig

Sie liebt die Provokation: Sophia Thomalla. Mit einem Bild-Vergleich auf Instagram sorgt sie nun wieder für riesige Empörung. Ihre Fans strafen sie reihenweise ab.

München - Sophia Thomalla (28) weiß sich in Szene zu setzen. Die Schauspielerin zeigt in ihren Posts gerne viel nackte Haut. Die einen lieben sie dafür, die anderen kritisieren sie teilweise heftig. Egal, auf welcher Seite man steht, eines ist definitiv klar: Thomalla polarisiert mit ihren Bildern.

Das virale Echo für ihren neuesten Post ist allerdings eindeutig. Die Internet-Gemeinde straft sie böse ab. Was war passiert? Das Model hatte zwei Fotos von sich - eines von 2008 und eines von 2018 - gegenübergestellt. Nichts Ungewöhnliches in der heutigen Zeit, doch ihr Kommentar dazu passte den Leuten überhaupt nicht: „Vor 10 Jahren definitiv Pommeskind“, schreibt Thomalla.

Thomalla sorgt mit „Pommeskind“ für Aufregung

Dass sich die mittlerweile 28-Jährige in den letzten Jahren optisch verändert hat, fällt sofort auf. Das ehemals etwas rundliche Gesicht wirkt augenscheinlich definierter. Aber dick war und ist Thomalla auf keinem der beiden Schnappschüsse.

Offenbar ist das Model jedoch anderer Meinung, zumindest lässt das Wort „Pommeskind“ genau dies vermuten.

Follower über Post bei Instagram verärgert

Die Follower stürzen sich empört auf die lapidare Bemerkung. Ein regelrechter Shitstorm zieht über Thomalla hinweg, sogar an ihren Verstand wird appelliert. „Ein Vorbild sein ist leider was Anderes, ebenso Toleranz für andere, sehr schade. So kommen junge Mädchen bestimmt auf den richtigen Weg, wenn sie das lesen. Man sollte sich seiner Wirkung und Verantwortung immer bewusst sein und vor allem darauf verzichten, wenn man nicht den Stil hat, damit umzugehen“, schreibt ein User.

In den Augen vieler weiterer User trete die Schauspielerin ihre Vorbildfunktion mit Füßen: „Es geht darum, dass sie sagte „Pommeskind“. Als ob sie zu der Zeit übergewichtig war. Auch zu der Zeit war sie doch schlank. Das ist einfach kein gutes Vorbild.“

