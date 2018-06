Sophia Thomalla zeigt sich in pikanter Film-Pose - und irritiert mit obszöner Geste

Sophia Thomalla spaltet einmal mehr ihre Fans. Ein aktueller Instagram-Post bringt viele Follower in Rage. Ein freizügiges Bild hingegen bringt die User ins Schwärmen.

München - Da ist er wieder: Mittlerweile ist Sophia Thomalla (28) nicht nur für ihre freizügigen Bilder in den Sozialen Netzwerken berühmt-berüchtigt. Auch ihr Mittelfinger entwickelt sich langsam zu einem wichtigen Merkmal der Schauspielerin und Influencerin. Rund 900.000 Menschen folgen ihr bei Instagram und bekommen ihn immer wieder zu sehen.

Mittelfinger von Sophia Thomalla

Die 28-Jährige zeigt sich gerne mal obszön, offensichtlich. So auch in ihrem aktuellsten Beitrag auf ihrem Instagram-Profil. „Da iser! Und ich dachte schon, ich hätte ihn irgendwo liegen gelassen“, schreibt Thomalla zu dem Bild. Ihre Follower scheinen aber allmählich von Thomallas Mittelfinger mehr als genervt zu sein.

Fans von Sophia Thomalla sind richtig verärgert

„Sie ist keine Lady, Ladies benehmen sich nicht so. Sie fällt gerne negativ auf und wird noch dafür gefeiert. Schade, ich mochte sie mal“, schreibt ein User. „Schlimmer geht's nicht mehr, ich kann sie nicht mehr leiden. Was denkt sie sich eigentlich dabei, so zu posen! Auf der anderen Seite spielt sie die fürsorgliche Stiefmama der Kinder von ihrem Freund Rossdale! Fremdschämen ist angesagt“, wütet ein anderer.

Nicht alle Follower stänkern

Thomalla bringt ihre Fans in Rage. Sie können einfach nicht verstehen, warum ihr Idol sich immer wieder so zeigt. „Wieso den Mittelfinger? Das gehört sich nicht für eine Lady?! Man kann sich auch anders äußern! Zeig bitte mehr Respekt!“, fordert zudem eine Userin.

Neben den ganzen Mittelfinger-Verächtern erhält Thomalla auch warme Worte wie „Thomalla ich feier‘ dich! Geilste Frau“ oder „Einer der schönsten Mittelfinger in Germany“.

Sophia Thomalla in Pose von Sharon Stone

Ein anderer aktueller Instagram-Post bringt ihr hingegen viel positives Feedback ein. Auf dem Bild sitzt Thomalla auf einem Sessel, überschlägt ihre Beine und raucht eine Zigarette - wie einst Hollywood-Star Sharon Stone in „Basic Instinct“. Dazu schreibt die 28-Jährige: „Ich bin so krass, ich poste sogar #throwbackthursday Fotos an einem Freitag.“

„Die hübschere Sharon Stone, eindeutig“, schreibt ein Follower. Ein anderer User meint: „Sehr schönes Bild einer sehr schönen Frau.“ Es geht also auch ohne Mittelfinger.

+ Sharon Stone in der berühmten Szene aus „Basic Instinct“ © picture-alliance / obs / SAT.1

Erst vor kurzem sorgte Thomalla mit ihrem „Pommeskind“-Post, in dem sie zwei Bilder von sich vergleicht - ein aktuelles und eines von vor zehn Jahren - für Aufruhr.

heu