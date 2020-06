Schlager-Star hat „üblen Autounfall“ vor Stefan Mross‘ ARD-Show - jetzt meldet sie sich zu Wort

Schlager-Star Sonia Liebing hatte am Samstag einen Unfall auf der Autobahn auf dem Weg zu „Immer wieder sonntags“ von Stefan Mross. Danach meldete sie sich zu Wort.

Sängerin Sonia Liebing war am Samstag in einen Unfall verwickelt.

Sie musste in ein Krankenhaus.

Trotzdem stand die Schlager-Sängerin am Sonntag auf der Bühne von Stefan Mross.





Update vom 15. Juni 2020: Nach ihrem nach eigenen Angaben „üblen Autounfall“ (siehe unten) stand Schlager-Newcomerin Sonia Liebing am Sonntagmorgen bereits wieder in Stefan Mross‘ ARD-Sendung „Immer wieder sonntags“ auf der Bühne. Dabei war die Blondine so gut aufgelegt wie eh und je und lieferte ihre Performance makellos ab. Sehr professionell muss man sagen, denn noch am Samstag hatte sie erklärt, wie geschockt sie und ihr Mann nach dem Crash auf der Autobahn waren. Sogar ins Krankenhaus mussten beide - Sonia sollte dann sogar 24 Stunden dort bleiben. Sie entschied sich jedoch dagegen.

Via Instagram meldete sich Sonia Liebing am Sonntag noch einmal bei ihren Fans. Dabei wurde noch einmal klar, dass es sich bei dem Unfall nicht nur um eine Kleinigkeit gehandelt hatte. Die Sängerin schrieb unter anderem: „Alle Beteiligten hatten gestern einen großen Schutzengel. Und dafür bin ich dem lieben Gott dort oben sehr dankbar“.

Stefan Mross thematisierte den Unfall in seiner Sendung übrigens nicht.

Schlager-Star hat „üblen Autounfall“ vor ARD-Show von Stefan Mross

Update vom 14. Juni 2020: Trotz ihres Autounfalls bei ihrer Anreise zu den Proben stand Schlagerstar Sonia Liebing (30) in der ARD-Sendung „Immer wieder sonntags“ auf der Bühne. Sie trat am Sonntag gemeinsam mit DJ Herzbeat im Europa-Park in Rust auf und sang das Lied „Maybe“.

In ihrer Instagram-Story* postete die Sängerin Auszüge ihres Auftritts und Kommentare zahlreicher Fans, die Liebing für ihren Auftritt lobten. „Heute so auf der Bühne zu stehen. Ganz stark Liebes“, findet ein Follower. „Stolz auf Dich!“, ist in einem weiteren Kommentar zu lesen. „Respekt“ zollt ihr auch ein anderer Fan.

In ihrer Story bedankt sich der Schlagerstar auch bei ihren Followern* für all die Nachrichten, die sie bekommen habe.

Schlager-Star im Krankenhaus: „Übler Autounfall“ auf dem Weg zur ARD-Show von Stefan Mross

Update vom 13. Juni, 20.44 Uhr: Schlager-Sängerin Sonia Liebing war nach einem Autounfall am Samstag im Krankenhaus. Allerdings entließ sich die Sängerin von dort selbst. Jetzt meldete sich die 30-Jährige in mehreren Instagram-Storys bei ihren Fans und berichtete.

+ Screenshot der Instagram-Story von Sonia Liebing. © Sonia Liebing: Instagram-Story Unter anderem teilte sie ein Foto des völlig kaputten Autos. In einer anderen Story schrieb sie: „Uns geht es wirklich gut soweit. Macht euch keine Sorgen. Wir sind mit Prellungen davongekommen.“ Demgegenüber sprach ihr Manager gegenüber der Bild von einer Wirbelsäulenprellung (siehe unten).

In Video-Storys berichtete Liebing zudem weiter über den Unfall und ihren Zustand. „Das ist jetzt bestimmt schon der 20. Versuch und ich hoffe, dass ich das jetzt durchziehen werde“, beginnt sie sichtlich mitgenommen den Versuch, der es am Ende auf Social Media geschafft hat. „Mir fehlen so ein bisschen die Worte“, meint die Sängerin weiter und erklärt dann: „Uns geht es gut, wir sind beide wohlauf. Wir waren beide im Krankenhaus und haben und durchchecken lassen. Das Auto ist schrott, das ist aber sch***-egal, weil das einfach nur ein Blechschaden ist - den kannst du ersetzen. Wir sind wirklich happy, dass niemand schlimm verletzt wurde bei dem Unfall. Da waren natürlich mehrere Leute beteiligt. Demnach zählt das am Ende des Tages und wir müssen jetzt sehen, dass wir den Schock irgendwie verdaut kriegen“.

Sonia Liebing in Autounfall verwickelt: Schlager-Sängerin muss ins Krankenhaus

Erstmeldung vom 13. Juni:

Walldorf - Schlager-Sängerin Sonia Liebing ist ein aufsteigender Stern am Schlager-Himmel und wird gar als neue Helene Fischer* gehandelt. Die hübsche 30-Jährige startete ihre Karriere erst im vergangenen Jahr und ist doch schon ein fester Teil der Szene. In dieser Funktion sollte Liebing am Sonntag auch ihre neue Single in der ARD-Show „Immer wieder sonntags“ von Moderator Stefan Mross promoten. Doch auf dem Weg dorthin geschah ein Unglück.

Sonia Liebing in Unfall verwickelt: Sie musste ins Krankenhaus

Sonia Liebing war am Samstagmorgen mit ihrem Mann Markus auf dem Weg zu den Proben der ARD-Show „Immer wieder sonntags“ im Europapark in Rust, wie die Bild berichtet. Noch von der Autobahn teilte die Sängerin einige Instagram*-Storys mit ihren Fans und hielt diese so auf dem Laufenden.

Doch auf der A6 auf Höhe Walldorf soll sich auf der rechten Spur wegen einer Dauerbaustelle ein Rückstau gebildet haben. Um kurz nach elf Uhr sollen Liebing und ihr Mann dann in das Stauende gefahren sein, wodurch das stehende Auto in weitere PKWs geschoben worden sein soll, wie das Blatt weiter berichtet.

Sonia Liebing: Wirbelsäulenprellung nach Autounfall

Ein Polizeisprecher sagte zur Bild, dass beide nur leicht verletzt worden seien. Dennoch wurde das Ehepaar in ein Krankenhaus in Heidelberg gebracht. Sonia Liebings Manager sagte der Bild, dass die Sängerin sich eine Wirbelsäulenprellung zugezogen haben soll. „Sie sollte 24 Stunden zur Beobachtung dort bleiben, hat sich aber auf eigene Verantwortung selbst entlassen“, so der Manager weiter.

Der schier unglaubliche Plan: Nachdem ein Fahrer die Sängerin aus dem Krankenhaus abholen soll, will die 30-Jährige offenbar trotz des Unfalls in der ARD-Sendung „Immer wieder sonntags“ auftreten. Sonias Mann Markus soll nicht schlimmer verletzt sein.

Mittlerweile hat sich Sonia Liebing auch selbst via Instagram bei ihren Fans gemeldet und den Vorfall bestätigt: „Markus und ich hatten heute Morgen auf dem Weg nach Rust einen üblen Unfall“, schrieb sie in einer Insta-Story. Weiter schrieb sie: „Wir sind aber wohl auf. Wir stehen extrem unter Schock, ich melde mich später bei euch.“

rjs

Rubriklistenbild: © Instagram/Sonia Liebing, dpa/Patrick Seeger