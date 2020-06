Schlager-Star im Krankenhaus: „Übler Autounfall“ auf dem Weg zu ARD-Show

Ein Schlager-Star ist am Samstag in einen Unfall auf der Autobahn verwickelt gewesen und musste ins Krankenhaus. Das Unglück geschah auf dem Weg zu einer TV-Show.

Sängerin Sonia Liebing war am Samstag in einen Unfall verwickelt.

Sie musste in ein Krankenhaus.

Die Schlager-Sängerin war auf dem Weg zu Stefan Mross.

Walldorf - Schlager-Sängerin Sonia Liebing ist ein aufsteigender Stern am Schlager-Himmel und wird gar als neue Helene Fischer* gehandelt. Die hübsche 30-Jährige startete ihre Karriere erst im vergangenen Jahr und ist doch schon ein fester Teil der Szene. In dieser Funktion sollte Liebing am Sonntag auch ihre neue Single in der ARD-Show „Immer wieder sonntags“ von Moderator Stefan Mross promoten. Doch auf dem Weg dorthin geschah ein Unglück.

Sonia Liebing in Unfall verwickelt: Sie musste ins Krankenhaus

Sonia Liebing war am Samstagmorgen mit ihrem Mann Markus auf dem Weg zu den Proben der ARD-Show „Immer wieder sonntags“ im Europapark in Rust, wie die Bild berichtet. Noch von der Autobahn teilte die Sängerin einige Instagram*-Storys mit ihren Fans und hielt diese so auf dem Laufenden.

Doch auf der A6 auf Höhe Walldorf soll sich auf der rechten Spur wegen einer Dauerbaustelle ein Rückstau gebildet haben. Um kurz nach elf Uhr sollen Liebing und ihr Mann dann in das Stauende gefahren sein, wodurch das stehende Auto in weitere PKWs geschoben worden sein soll, wie das Blatt weiter berichtet.

Sonia Liebing: Wirbelsäulenprellung nach Autounfall

Ein Polizeisprecher sagte zur Bild, dass beide nur leicht verletzt worden seien. Dennoch wurde das Ehepaar in ein Krankenhaus in Heidelberg gebracht. Sonia Liebings Manager sagte der Bild, dass die Sängerin sich eine Wirbelsäulenprellung zugezogen haben soll. „Sie sollte 24 Stunden zur Beobachtung dort bleiben, hat sich aber auf eigene Verantwortung selbst entlassen“, so der Manager weiter.

Der schier unglaubliche Plan: Nachdem ein Fahrer die Sängerin aus dem Krankenhaus abholen soll, will die 30-Jährige offenbar trotz des Unfalls in der ARD-Sendung „Immer wieder sonntags“ auftreten. Sonias Mann Markus soll nicht schlimmer verletzt sein.

Mittlerweile hat sich Sonia Liebing auch selbst via Instagram bei ihren Fans gemeldet und den Vorfall bestätigt: „Markus und ich hatten heute Morgen auf dem Weg nach Rust einen üblen Unfall“, schrieb sie in einer Insta-Story. Weiter schrieb sie: „Wir sind aber wohl auf. Wir stehen extrem unter Schock, ich melde mich später bei euch.“

Unterdessen hat sich TV-Moderator Andy Borg live im TV ordentlich verplappert. Er ruderte verzweifelt zurück.* Bei allen Fans von Helene Fischer sorgt gerade ein altes Musik-Video für Aufsehen.

rjs

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.