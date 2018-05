So inszenieren die Promi-Frauen ihren Urlaub auf Instagram 

Es sieht nach Urlaubsschnappschüssen aus. In Wahrheit rackern sich die Promi-Frauen aber für uns ab, um ihren Urlaub zu inszenieren. Man möchte ihnen zurufen: Hey, entspannt euch mal.

Welchen Hintergrund wähle ich? Ist eine Yacht zu dekadent? Nehme ich lieber den einsamen Swimming Pool oder einen Felsen am Strand? Welches Outfit? Haare in perfekten Wellen offen? Nasse Haare lieber lässig zusammengeknotet? Sonnenbrille auf- oder absetzen? Bikini oder Badeanzug? Wie viel Haut zeigen? In die Kamera lächeln oder in die Ferne schauen? Und das ist vermutlich nur ein Bruchteil der Fragen, die den prominenten Instagram-Frauen durch den Kopf gehen, bevor sie auf den Foto-Button ihres Smartphones drücken – oder einen Begleiter anleiten.

Um diese Arbeit wertzuschätzen, haben wir Instagram nach diesen angeblich zufällig entstandenen Urlaubsfotos durchsucht.

Cathy Hummels, die mit ihrem Mann, FC-Bayern-Star Mats Hummels, und Baby Ludwig Urlaub an der Côte d‘Azur gemacht hat, lässt sich ein letztes Mal in Ramatuelle fotografieren. Ihre Fans lieben das „niedliche Pünktchen-Kleid“ mit den gestreiften Schuhen. Manche kommentieren aber, die Schuhe passten nicht zum Kleid. Diejenigen sollten besser nie bei Urban Outfitters oder Topshop einkaufen, sie würden schreiend davonlaufen. (Lesen Sie hier: Cathy Hummels zeigt Fans im Urlaub ihren Po – ein Detail überrascht.)

Lena Meyer-Landrut verbringt ihren Geburtstagsurlaub im Bio-Hotel Stanglwirt am Wilden Kaiser in Tirol.

Ihrem Freund Max (sehen Sie sein Instagram-Profil) hat sie die Brille für diesen „Schnappschuss“ geklaut.

Stefanie Giesinger, die „Germanys‘ Next Topmodel“-Siegerin 2014, posiert für ihre 3,2 Millionen Instagram-Abonnenten in einem knapp geschnittenen Badeanzug und trinkt Kokosmilch.

☁️ Ein Beitrag geteilt von Stefanie Giesinger (@stefaniegiesinger) am Mai 23, 2018 um 8:51 PDT

Angelina Heger (wir kennen sie aus dem Bachelor-Finale) zeigt ihren Rücken. Dass wir so viel von ihrem Po sehen, war bestimmt nicht gewollt. Ironie aus.

„GZSZ“-Star Sila Sahin macht Urlaub daheim in Norwegen (sie lebt dort, weil ihr Mann Profi-Fußballer in Norwegen ist) und zeigt ihren Babybauch mit den Hashtags #Melone, #Bikini, #Happytime und #HappyBaby.

Sylvie Meis entspannt auf Ibiza.

RTL-Moderatorin Nazan Eckes hat Strandurlaub in Belek gemacht.

Sky-Sport-News-Moderatorin Jana Azizi lässt sich auf einem Boot auf dem Gardasee nahe Lazise fotografieren. Hündchen darf mitfahren.

#holidaymood #rudiundich #happyme Ein Beitrag geteilt von Jana Azizi (@jana_azizi) am Mai 26, 2018 um 11:30 PDT

sah