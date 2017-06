So sexy zeigt sich diese Sky-Moderatorin den Fans - im Bikini

Mailand - Fans des Senders Sky Sport News HD haben wieder einen Grund zum Jubeln: Die beliebte Sky-Moderatorin Jana Azizi ließ in ihrem Urlaub am Mittelmeer einige Hüllen fallen.

Normalerweise steht sie gemeinsam mit Moderatoren wie Thomas Fleischmann oder Jan Stecker vor der Kamera und liefert auf Sky Sport News HD messerscharfe Analysen zu sportlichen Mega-Events.

Doch neben den zahlreichen Fußballstars, die gerade ihre Sommerpause genießen, indem sie beispielsweise stilecht ihre Hochzeit auf Krücken feiern, profitieren natürlich auch Sportjournalisten von der aktuell fußballfreien Zeit. So verbrachte die schöne Sky-Moderatorin Jana Azizi kürzlich ein paar entspannte Tage am Strand.

Im Urlaub ließ Azizi einige Hüllen fallen

In ihrem Urlaub, den sie unter anderem in Pisa, Lucca, Mailand und an naheliegenden Badeorten direkt am Mittelmeer verbrachte, zeigte sich das Model ungewohnt freizügig und ließ das eine oder andere Mal auch einige Hüllen fallen.

Auf ihrem Instagram- und Facebook-Account postete Jana Azizi zahlreiche solcher Urlaubsfotos, die wohl nicht nur das Fernweh ausgemachter Weltenbummler wecken - denn wer würde bei solchen Ausblicken nicht den Wunsch verspüren, sich mal wieder am Strand die Sonne auf den Bauch scheinen zu lassen und ein wenig Meeresluft zu schnuppern?

Yesterday's happy end #foodforthesoul #sweetmoments #italyiloveyou #whenyourbikinigetsyourunderwear Ein Beitrag geteilt von Jana Azizi (@jana_azizi) am 13. Jun 2017 um 6:01 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Jana Azizi (@jana_azizi) am 6. Jun 2017 um 11:40 Uhr

Holidaying. #whattimeisit #dontcarehair #ciaofromitaly #holidaymood #keepcalmandsmile Ein Beitrag geteilt von Jana Azizi (@jana_azizi) am 7. Jun 2017 um 11:05 Uhr

Doch ihre Instagram-Follower scheinen es der beliebten Moderatorin in keinster Weise zu neiden: „Einfach traumhaft! Du bist so wunderschön!“, schreibt ein User und ein andere fügt geradezu poetisch hinzu: „Die Schönheit eines Bildes welches nur das Leben erschaffen kann.“

Jana Azizi ist seit einigen Monaten wieder Single

Und tatsächlich gönnt man dem in Fußballfragen so bewanderten Model diesen Urlaub von Herzen - denn erst vor einigen Monaten machte Azizi eine schwere Trennung durch: Im Oktober 2016 galt ihre vierjährige Beziehung zum Mainz-Trainer Martin Schmidt (49) als endgültig beendet. Doch man braucht nur einen kurzen Blick auf ihren Instagram-Account werfen, und zu wissen: Trotzdem oder gerade deshalb hat sich die Single-Lady spätestens mit dem Vorantreiben ihrer beruflichen Karriere und ihren sehr ästhetischen Bildern zurück in die Liga der Traumfrauen gespielt.

sl

Rubriklistenbild: © Jana Azizi (Instagram Screenshot)