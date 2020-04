GNTM-Star Simone Kowalski ziert den Playboy - Was Modelmama Heidi zu dieser Enthüllung wohl sagen wird?

Simone Kowalski: Ein halbes Jahr hat man von ihr nichts mehr gehört. Die amtierende GNTM-Gewinnerin ziert nun das neue Playboy-Cover. Was Heidi wohl dazu sagt?

2019 gewann Simone Kowalski das Finale bei GNTM

das Finale bei Seitdem ist es sehr ruhig um die amtierende GNTM-Gewinnerin geworden

geworden Mit einem großem Knall kündigt sie nun ihr Comeback an: Sie wird das neue Playboy-Cover zieren

Es war nicht überraschend, dass Simone Kowalski die 14. Staffel von GNTM* gewann. Die Blondine stach von Anfang an hervor und zählte bereits zu Beginn zuHeidi Klums* Favoritinnen.

Doch nach der Model-Castingshow wurde es überraschend still um das neu erkorene Topmodel. Fast ein halbes Jahr hörte man von ihr fast gar nichts mehr. Nun kündigte sie auf Instagram ihr großes Comeback an und lässt dafür ihre Hüllen fallen.

GNTM-Gewinnerin Simone Kowalski ziert das neue Playboy-Cover

Passend zu Ostern erscheint das neue Playboy-Magazin mit einem neuen Häschen auf dem Cover. Simone Kowalski, von allen Simi genannt, ist stolz darauf, ein Teil der großen Playboy-Familie zu sein, wie sie im Interview erzählt. Das ist nicht das einzige, was das Model verrät.

Simi* spricht offen über die schwere Zeit bei GNTM*: „Ich würde sagen, dass jede Zweite nicht in der Lage ist, mit dem Druck umzugehen. Ich kann mich glücklich schätzen, dass ich das durchgestanden habe. Ich finde nicht, dass das eine Produktion so zulassen sollte. Dass man es als Unterhaltung wahrnimmt, wie Menschen einander heruntermachen, finde ich unmöglich.“

Was Modelmama Heidi* dazu sagen wird, dass die letzte GNTM-Gewinnerin so scharfe Kritik an ihrer Castingshow übt? Und ob sie damit auch denZicken-Zoff gegen Nadine meinte?

GNTM-Gewinnerin Simone Kowalski übt harte Kritik an Castingshow

Auch wenn Simi die Castingshow, die sie bekannt gemacht hat, kritisiert, hat sie über Modelmama Heidi nur Positives zu sagen: „Ich bin ihr sehr dankbar für alles. Ohne sie wäre ich nicht an dieser Stelle im Leben.“ Heidi Klum* sei für das angehende Model wie eine Freundin gewesen.

Viele Freundinnen hatte sie während der Show sonst nicht. Simi war zwar gut im modeln, aber nicht im Freundschaften schließen. Ihre Mitstreiterinnen blieben in der Zeit von GNTM immer ihre Konkurrentinnen und sie kritisierten die Blondine oft für ihr Verhalten. Jedes Jahr bei GNTM gibt es eine Kandidatin*, die besonders aneckt. Aktuell ist es wahrscheinlich Lijana, die sich mit ihrem Ehrgeiz nicht gerade beliebt bei den anderen Mädchen macht .

