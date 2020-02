Shitstorm gegen Michael Wendler - Dortmunder Sidney Hoffmann und Lea Rosenboom parodieren Laura Müller

Sidney Hoffmann und Lea Rosenboom sind ein eingespieltes Team. Da erlaubt man sich auch mal Scherze. Die Parodie von Lea klappte jedoch nicht besonders.

Viele Prominente parodieren derzeit die Videos von Michael Wendler und Freundin Laura Müller.

Auch die Dortmunder Moderatorin Lea Rosenboom möchte ihrem Freund Sidney Hoffmann einen Streich spielen.

Diese Idee ging jedoch nach hinten los.

Dortmund - Der aktuelle Hype um die Parodien von Michael Wendler (47) machen auch vor den Dortmunder Promis kein Halt. Auch PS-Profi Sidney Hoffmann (40) und seine schwangere Freundin Lea Rosenboom (29) luden auf Instagram ihre eigene Version hoch, berichtet *RUHR24.de.

Laura Müller macht Freund Michael Wendler ein besonderes Geschenk - Fans lachen

Am Freitag (24. Januar) kam es zu dem Video, welches eine ganze Reihe von Parodien ausgelöst hat. Laura Müller (19), die Freundin von Schlagerstar Michael Wendler, filmte sich dabei, wie sie ihrem Freund eine große Überraschung machen wollte.

Sie ruft mehrere Male nach dem Schlagerstar mit dem Kosenamen "Schatzi" und behauptet, dass sie seine Hilfe brauchen würde - jemand hätte den Briefkasten mit einem Auto umgefahren. Als Michael Wendler nach draußen stürmt, um sich den Unfall anzuschauen, hält Laura Müller ihm einen Schlüssel hin.

Oliver Pocher parodiert Geschenk-Video von Laura Müller und Michael Wendler

In der Einfahrt steht ein neues Auto, welches sie ihrem Freund ohne einen augenscheinlichen Anlass schenkt. Dieser freut sich sichtlich darüber, es folgen anschließend mehrere kleine Videos in ihrer Story auf Instagram, wie Michael Wendler in seinem neuen Auto durch die Gegend fährt.

Dass Comedian Oliver Pocher (41) nicht der beste Freund von Michael Wendler ist, ist schon länger bekannt. Immer wieder kommt es zwischen dem beiden zum Streit. Auch in dem Fall nutzte Oliver Pocher, zusammen mit seiner Ehefrau Amira (27), das Video aus, um sich über den Schlagerstar lustig zu machen.

Video: Oliver Pocher - "Schatzi, schenk mir ein Auto": Er macht sich über Michael Wendler lustig

Sidney Hoffmann und Lea Rosenboom mit Seitenhieb gegen Michael Wendler und Laura Müller

So stellte er das Video nach. Daraus wurde ein kleiner Trend und immer mehr Prominente fingen an, das Video von Laura Müller und Michael Wendler nachzustellen. Auch Sat.1-Moderatorin Lea Rosenboom wollte sich einen kleinen Scherz erlauben.

So veröffentlicht sie in ihren Storys auf Instagram eine eigene Version des Videos. In dem ruft sie in hoher Tonlage quer durch die Wohnung: ""Schatzi? Schatzi, komm mal bitte schnell. Ich brauche deine Hilfe. Schatz, bitte. Schatz!"

Parodie von Lea Rosenboom geht schief: Sidney Hoffmann lässt sich Zeit

Das Problem dabei: Sidney Hoffmann hat allerdings andere Dinge zu tun, als seiner Freundin um Hilfe zu eilen. Ob er hier schon geahnt hat, dass er gleich hereingelegt wird? Auch Lea Rosenboom fällt auf, dass sich ihr liebster besonders viel Zeit lässt und schreibt zu dem Video dazu "Also der Wendler kam seiner Laura schneller zur Hilfe".

Als Sidney Hoffmann den Raum betritt, kann Lea Rosenboom ihre Rolle nicht mehr aufrecht halten und fängt bei den Worten "Hat jemand den Briefkasten umgefahren?" laut an zu lachen und fällt ihrem Partner in die Arme.

Lea Rosenboom schwanger: Freundin von Sidney Hoffmann möchte Babygeschlecht mit Luftballon verraten

Dieser Scherz ging wohl eindeutig nach hinten los. Kurze Zeit später wird es auch wieder ernst bei den beiden. So melden sie sich noch mal bei ihren Followern und erklären, dass sie das Babygeschlecht doch nicht noch am selben Tag verraten können.

Die im sechsten Monat schwangere Moderatorin wollte eigentlich ein Luftballon mit rosa oder blauem Konfetti platzen lassen. Nur hat sie nicht nur keinen passenden Luftballon finden können, sondern Sidney Hoffmann ist wenig begeistert von der Idee. Er würde einfach nur das Babygeschlecht in einer Story verraten. Kurz darauf kam jedoch nichts mehr von den beiden. Die beiden machen es also weiterhin spannend, ob sie eine Mini-Lea oder einen Mini-Sidney erwarten. Aq

*RUHR24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.