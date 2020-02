Wie ist TV-Tuner Sidney Hoffmann als Chef? Mitarbeiter aus Dortmund packen aus

Wie ist PS-Profi und TV-Tuner Sidney Hoffmann eigentlich als Chef? Mitarbeiter von Sidney Industries aus Dortmund haben jetzt auf Instagram ausgepackt.

Sidney Hoffmann ist nicht nur als Tuning-Star im TV zu sehen, denn abseits der Kameras ist er der Geschäftsführer von "Sidney Industries" in Dortmund.

Drei seiner Mitarbeiter haben nun verraten, wie die Arbeit mit Sidney Hoffmann als Chef in der Tuning-Werkstatt läuft.

Dabei soll es auch mal ordentlich knallen zwischen dem 40-Jährigen und seinen Mitarbeitern.

Dortmund - Sidney Industries ist bereits weit über die Grenzen von Dortmund bekannt. Bei dem Tuning-Unternehmen beschäftigt Sidney Hoffmann immer mehr Mitarbeiter. Einige von ihnen haben ihren Fans nun Rede und Antwort gestanden und ihnen einen Einblick in die Arbeit mit dem TV-Star gegeben, wie RUHR24* berichtet.

Sidney Hoffmann: Tuning-Star aus Dortmund ist ein Chef mit Ruhrpott-Mentalität

Auf Instagram haben die Kollegen Pedro, Tobi und Schimmi Fragen ihrer Follower beantwortet und dort vor allem Tipps zu den Themen Tuning und Autos gegeben. Doch natürlich interessieren sich die Fans von Sidney Industries auch dafür, wie sich Sidney Hoffmann (40), dessen Freundin Lea Rosenboom (30) das erste Baby erwartet, sich als Geschäftsführer schlägt.

Immerhin zeigt sich der 40-Jährige auf Instagram und gemeinsam mit JP Kraemer (39) in der TV-Show "Die PS-Profis - mehr Power aus dem Pott" seinen Fans sehr nah und lässt sie vor allem an seinem beruflichen Alltag und seiner Leidenschaft für das Tuning teilhaben.

Dass Sidney Hoffmann aus dem Ruhrgebiet kommt, spiegelt sich laut der Meinung seiner Kollegen auch in seiner Arbeit als Chef wider.

Sidney Industries in Dortmund: So beschreiben seine Mitarbeiter Sidney Hoffmann

Demnach beschreiben Pedro, Tobi und Schimmi den TV-Star vor allem als "direkt und ehrlich". Außerdem soll Sidney Hoffmann auch "authentisch" und "angenehm" sein.

Doch dass die Zusammenarbeit zwischen den Männern bei Sidney Industries in Dortmund auch mal explosiv sein kann und nicht immer Einigkeit herrscht, haben die drei Kollegen von Sidney Hoffmann auch zugegeben. "Knallt zwischendurch auch mal", schreiben sie in der Instagram-Story des Tuning-Unternehmens und ziehen anschließend ein ehrliches Fazit über die Arbeit in der Firma.

Mit der Aussage "Es ist nicht jeden Tag Ponyhof hier" schließen Pedro, Tobi und Schimmi die Frage zur Arbeit mit Sidney Hoffmann ab.

Mehr als Tuning - das ist Sidney Industries in Dortmund

Seit mittlerweile acht Jahren gibt es Sidney Industries bereits. Gemeinsam mit seinem Schrauber-Kollegen Pedro hatte Sidney Hoffmann das Unternehmen 2012 in Dortmund gegründet. Die Tuning-Werkstatt befindet sich seit 2018 in der Brandschachtstraße in Dortmund-Kley im Schatten des großen Ikea-Möbelhauses. Besonders wichtig ist dem Tuning-Star und seiner Crew bei ihrer Arbeit die Qualität und die Haltbarkeit, wie es auf der Homepage von Sidney Industries heißt.

Doch das Unternehmen steht nicht nur für das Frisieren von Fahrzeugen im Fokus. Auf verschiedenen Messen präsentieren Sidney Hoffmann und seine Mitarbeiter auch eigenes Merchandise, das vor allem aus Pullovern und T-Shirts für Männer und Frauen mit dem Firmenlogo von Sidney Industries besteht.

Neben Sidney Industries: Sidney Hoffmann hat neues TV-Projekt

Der Tuning-Star aus Dortmund ist aber nicht nur mit seinem eigenen Unternehmen erfolgreich. Nachdem er durch die Serie "Die PS-Profis - mehr Power aus dem Pott" mit dem Dortmunder JP Kraemer nicht nur in Dortmund, sondern deutschlandweit große Bekanntheit erlangte.

+ Sidney Hoffmann ist zusammen mit dem Tuner-Kollegen Jean Pierre Kraemer aus Dortmund berühmt geworden. © RTL II/RTL II/obs

Nun wartet ein neues TV-Projekt auf den 40-Jährigen. Neben seiner Arbeit bei "Sidney Industries" hat er eine weitere berufliche Herausforderung. Denn ab Ende März startet die neue Serie "Sidneys Welt" auf DMAX. Erste Infos hat Sidney Hoffmann dazu bereits veröffentlicht. Demnach sollen die Zuschauer nicht nur hinter die Kulissen seiner Arbeit als Autotuner blicken können, sondern auch in sein Privatleben.

Und auch dort wartet eine völlig neue Aufgabe auf den Autoliebhaber. Denn Sidney Hoffmann und seine Freundin Lea Rosenboom werden demnächst zum ersten Mal Eltern. Ob sie sich über einen Jungen oder ein Mädchen freuen dürfen, haben weder der werdende Vater noch die Sat.1-Moderatorin bislang verraten. malm

