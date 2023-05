„Es ist eine Farce“: Stiehlt Meghan Charles zur Krönung die Show?

Von: Susanne Kröber

Prinz Harry kommt alleine zur Krönung von König Charles III., Meghan Markle feiert in Kalifornien Archies vierten Geburtstag. Drängt sie sich so aus der Ferne ins Rampenlicht?

London – Lange hielten sich Prinz Harry (38) und Meghan Markle (41) bedeckt, ob sie zur Krönung von König Charles III. (74) und Königsgemahlin Camilla (75) am 6. Mai in der Westminster Abbey kommen. Inzwischen ist klar: Harry fliegt aus Kalifornien ein, Meghan bleibt zu Hause in Montecito bei den Kindern Lilibet (1) und Archie, der am selben Tag seinen vierten Geburtstag feiert. Ihre frühere Freundin Lizzie Cundy (55) ist sich jedoch sicher, dass Meghan auch aus der Ferne die Schlagzeilen beherrschen will.

„Was Meghan will, das bekommt Meghan auch“: Trotz Absage will die Herzogin von Sussex bei der Krönung von Charles im Rampenlicht stehen

Meghan Markle und TV-Moderatorin Lizzie Cundy lernten sich 2013 bei einer Charity-Veranstaltung kennen, die beiden wurden Freundinnen. „Wir hatten viel Spaß zusammen, aber ich habe damals schon gemerkt, dass sie eine sehr ehrgeizige Person ist“, erinnert sich Cundy im Bild-Interview. Meghan habe zu dem Zeitpunkt schon unbedingt einen britischen Freund haben wollen. Als ihr Traum Wirklichkeit wurde und sie 2016 Prinz Harry begegnete, brach der „Suits“-Star den Kontakt zu Cundy ab, wie The Mirror berichtet.

Der Rückzug von Meghan und Harry aus der britischen Königsfamilie habe sie schockiert, gesteht Lizzy Cundy gegenüber Bild. „Ich bin geschockt zu sehen, wie Meghan nicht nur mit den Royals, aber auch mit ihrer eigenen Familie, allen voran ihrem Vater, umgeht. Es ist eine Schande, wenn man bedenkt, dass viele die Hoffnung hatten, sie würde die nächste Lady Di werden.“ Und auch hinter Meghans Absage für die Krönung von König Charles stecken laut Cundy keine selbstlosen Gründe. Im Gegenteil, die Moderatorin ist überzeugt davon, dass Meghan auch im fernen Kalifornien im Mittelpunkt stehen will.

Ich bin mir sicher, dass sie natürlich versuchen wird, Charles zur Krönung die Show zu stehlen. Schon in den Tagen vor dem Event hat sie immer wieder für Schlagzeilen gesorgt und ich könnte wetten, dass sie zu Archies Geburtstag ein Foto des Kleinen mit seiner Geburtstagstorte teilt. Was Meghan will, das bekommt Meghan auch. Und was Meghan will, ist Aufmerksamkeit!

„Sie weiß, dass sie ausgebuht wird“: Darum meidet Meghan Markle die Krönung von Charles III.

Im Rampenlicht hätte Meghan Markle allerdings natürlich vor allem bei einer Teilnahme an der Krönung von König Charles gestanden. Das sei ihr aber zu riskant gewesen. „Ich denke, Meghan kommt nicht zur Krönung, weil sie weiß, dass sie ausgebuht wird“, vermutet Lizzie Cundy im Gespräch mit The Mirror. Damit würde sie ihre Belange über die der Kinder stellen. „Ich denke, es ist eine Farce, dass Lilibet und Archie nicht bei der Krönung ihres Großvaters dabei sein werden. Was werden Harry und Meghan ihnen sagen, wenn sie älter sind? Wenn sie sagen: ‚Warum waren wir nicht im historischsten Moment der britischen Geschichte dabei? Warum waren wir nicht auf diesem Balkon?‘“

Besonders leid tut es der gebürtigen Britin Lizzie Cundy, dass durch Meghans Absage ein Schatten über der Krönung liegt. „Es ist für mich unverständlich, dass Meghan unbedingt will, dass ihre Kinder die Titel Prinz und Prinzessin tragen, aber dann nicht zur Krönung erscheinen. Ich glaube, Charles ist sehr, sehr traurig darüber. Und das, obwohl König Charles ihr so oft die Hand gereicht hat“, so die TV-Persönlichkeit gegenüber Bild. Ganz anders sieht das BBC-Reporter Tom Bower (76), der überzeugt ist, dass die Royal Family froh über Meghans Fernbleiben ist, „sie haben dafür gesorgt, dass sie nicht kommt.“ Verwendete Quellen: bild.de, mirror.co.uk