Schwanger: So sexy zeigt sich diese Ex-Bachelor-Kandidatin im Urlaub

Sarah Nowak ist schwanger: Das Playmate zeigt sich im Netz mit Babybauch und String Tanga und beweist, wie sexy eine Schwangerschaft wirklich ist.

München - Vor einem Jahr wurde die Liebe zwischen Playmate Sarah Nowak (25) und dem Münchner Fitness-Couch Dominik Harrison öffentlich. In den sozialen Medien zeigten sich beide frisch verleibt, immer wieder gab es Knutsch-Fotos bei Instagram. Jetzt ist endlich auch das erste Kind im Anmarsch.

Bereits vor zwei Wochen lüftete die Ex-Bachelor-Kandidatin ihr süßes Geheimnis. Sarah ist bereits im fünften Monat schwanger und präsentiert ihren Followern bei Instagram ihren runden Babybauch.

Gemeinsam genießt das Paar gerade die Sonne Kroatiens. Bei Sarah Nowak erinnert außer ihrem kugelrunden Bauch bisher aber nichts an eine Schwangerschaft. Die 25-Jährige ist in Topform und zeigt ihren Fans stolz ihre Kurven.

Last Day at the Beach in Croatia ☀️ Ein Beitrag geteilt von Sarah Nowak (@sarahnowak) am 2. Jul 2017 um 2:32 Uhr

„Ich liebe jetzt schon meine Pigmentstreifen am Bauch - er ist noch nicht so stark, aber ich finde, man erkennt ihn schon oder?“, schreibt Sarah unter ihr Foto im Bikini. Und ihre Fans freuen sich mit dem Playmate. „Du bist so schön,“ kommentiert Reka. Und Luisa meint: „Das schönste Accesoire, das eine Frau haben kann.“

