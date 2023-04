Vor 12.000 Fans: Helene Fischer und Thomas Seitel küssen sich auf der Bühne

Von: Lisa Klugmayer

Nach einer emotionalen Akrobatiknummer verlassen Helene Fischer und Thomas Seitel nicht gemeinsam die Bühne – wie die Male zuvor – sondern küssen sich vor tausenden überraschten Fans.

Hamburg – Fans mussten länger auf Helene Fischer (38) warten als gedacht, denn vor dem eigentlichen Tourstart in Bremen musste sie wegen einer Rippenfraktur ihre ersten Konzerte absagen. Doch das Warten hat sich gelohnt. Seit dem 11. April begeistert die Schlagersängerin ihre Fans mit einer spektakulären Live-Show. Das ganz klare Highlight: Ihr Liebesauftritt mit Thomas Seitel. Doch am Samstag gab es nicht nur vielsagende Blicke und innige Umarmungen, sondern auch einen Kuss.

Vor 12.000 Fans: Helene Fischer und Thomas Seitel küssen sich auf der Bühne

Nachdem Helene Fischer ihr Liebesleben mit Florian Silbereisen (41) sehr öffentlich zelebrierte – Liebesbeweise und Küsse vor Live-Publikum inklusive -, ist sie mit ihrer neuen Beziehung schon vorsichtiger. Keine gemeinsamen Auftritte, keine Pärchen-Selfies auf Instagram oder Turteleien in der Öffentlichkeit. Umso überraschter waren ihre Fans, als Helene Fischer während ihrer „Rausch“-Tour plötzlich mit Thomas auf der Bühne turtelte.

Während Helene Fischer ihren Megahit „Hand in Hand“ schmettert, der ihre anfänglichen Gefühle zu Thomas Seitel beschreibt, schweben sie und Thomas an Seilen über die Bühne. Dabei schauen sie sich verliebt in die Augen, umarmen sich und gehen schließlich gemeinsam von der Bühne – zumindest war das in den ersten drei Shows so. Am vierten Abend ging Helene Fischer noch einen Schritt weiter. Sie und Thomas küssen sich vor 12.000 Fans auf der Bühne.

Nicht der erste öffentliche Kuss: Helene Fischer und Thomas turtelten schon in ihrem Musikfilm

Ein absoluter Gänsehautmoment – aber nicht der erste öffentliche Kuss der beiden. Der ist schon in ihrem Musikfilm „Im Rausch der Sinne“ passiert. Damals sprach Helene Fischer, eine der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten, über die Bedeutung von „Hand in Hand“. Während sie mit ihren Tränen zu kämpfen hatte, sahen die TV-Zuschauer den ersten öffentlichen Kuss der Schlagersängerin und Thomas Seitel. Allerding war es nur eine sehr kurze Aufnahme und die Gesichter der beiden lagen im Halbdunkeln.

Auch, wenn es nicht der erste öffentliche Kuss war, war dieser intime Moment auf einer gut ausgeleuchteten Bühne also trotzdem etwas ganz Besonderes. Ihre Fans sind von Helene Fischers Liebesauftritt mit Thomas Seitel auf jeden Fall total begeistert. Die beiden werden von einigen ihrer Anhänger sogar als die „deutschen Royals“ bezeichnet. Verwendete Quellen: Helene Fischer „Rausch“-Tour Hamburg Konzert am 15. April 2023 & Helene Fischers Musikfilm „Im Rausch der Sinne“