Schlager-Star stirbt: Sein bester Freund lüftet Schock-Geheimnis

Der Stimmungssänger Werner Böhm ist tot. Der auch unter dem Alias Gottlieb Wendehals bekannte Musiker starb in der Nacht zum Dienstag.

Der Stimmungssänger Werner Böhm ist tot.

Er starb bereits in der Nacht zum 2. Juni 2020.

Kurz davor soll er wieder rückfällig geworden sein.

Update vom 5. Juni 2020, 09.16 Uhr: Schlagerfans trauern um den vor drei Tagen verstorbenen Werner Böhm, der alsGottlieb Wendehals mit seinem Nummer-eins-Hit „Polonäse Blankenese“ seit den 80ern für Stimmung sorgte. Herzversagen soll der Grund für seinen friedlichen Tod auf Gran Canaria gewesen sein.

Wie sein bester Freund Lukas Gaida der Bild-Zeitung gegenüber berichtete, soll der Musiker, der mit Alkoholproblemen kämpfte, jedoch zwei Tage vor seinem Tod wieder rückfällig geworden sein. „Werner war schwerer Alkoholiker“, so Gaida. „Sein spanischer Arzt hatte ihm nach einer Vergiftung sechs Wochen Abstinenz verordnet. Zwei Tage vor seinem Tod wurde er rückfällig, betrank sich in einer Kneipe mit Jägermeister, den er nicht vertrug.“ Zwar habe er sich auf Gran Canaria laut seiner Frau Susanne Böhm wohlgefühlt, „aber der Alkohol hat ihn fertig gemacht“, weiß auch sie.

Werner Böhm (Gottlieb Wendehals) gestorben - Er kämpfte mit gesundheitlichen Problemen

Böhm soll neben der Alkoholsucht auch unter starken Rückenproblemen gelitten haben. Er selbst habe geglaubt, an Krebs erkrankt zu sein, so stark waren seine Schmerzen. Schließlich half ihm nur noch ein Morphium-Pflaster. Das Trinken hinterließ auch in anderen Bereichen seines Körpers bereits seine Spuren. „Durch die Sauferei hatte Werner eine chronische Entzündung der Speiseröhre und des Mageneingangs. In Spanien hatte er sich erstmals richtig untersuchen lassen. Als nächstes sollte er einen Kardiologen aufsuchen, weil auch sein Herz sehr belastet war“, erzählte sein bester Freund. Zudem soll er regelmäßig blutdrucksenkende Medikamente und Schlaftabletten genommen haben. „In Verbindung mit dem Morphium und viel Alkohol hätte das auch einen Elefanten umgehauen“, vermutet Gaida.

Dann verriet der 29-Jährige, dass Böhm wohl wegen finanzieller Schwierigkeiten nicht mehr krankenversichert war. Seit 14 Jahren soll er sich deshalb keinem ärztlichen Gesundheitscheck mehr unterzogen haben. „Seine Tabletten hat ihm ein befreundeter Arzt unter der Hand gegeben“, so Gaida. Wie die Ergebnisse einer Autopsie am Donnerstag zeigten, starb Böhm eines natürlichen Todes. Sein Wunsch nach einer Seebestattung an der Küste Spaniens soll ihm erfüllt werden.

Indessen ist der Bassist und Sänger Steve Priest der Glamrock-Legende „The Sweet“ gestorben. Sein Band-Kollege Andy Scott findet rührende Worte.

Werner Böhm (Gottlieb Wendehals) gestorben - Verdacht zur Todesursache

Update vom 4. Juni 2020, 10.14 Uhr: Der beliebte Schlager-Sänger Werner Böhm, alias Gottlieb Wendehals, ist vor zwei Tagen gestorben. Seine Ex-Partnerin, Schlagerlegende Mary Roos, traf die Nachricht seines Todes schwer. Auf Facebook postete sie eine emotionale Botschaft: „Danke für das Liebste, das Du mir geschenkt hast“, schrieb die 71-Jährige zu einem Familienfoto von ihr und Werner Böhm zusammen mit ihrem Sohn Julian.

Die beiden Schlager-Stars waren von 1981 bis 1989 verheiratet. Aus ihrer Ehe stammt der gemeinsame Sohn Julian (33). Auch er trauerte auf seine Facebook um seinen Vater: „Du warst und bist ein Original. Weit weg von perfekt und irgendwo zwischen absoluten Chaos und Genialität. Das fand ich und alle, die Dich kannten, immer so wunderbar an Dir.“

Schlager-Star Werner Böhm alias Gottlieb Wendehals gestorben: Vermutung zu der Todesursache

Erstmeldung vom 3. Juni 2020:

Gran Canaria - Der Kult-Sänger und Schlager-Star Werner Böhm, der vielen auch unter seinem Pseudonym Gottlieb Wendehals bekannt ist, ist tot. Der Musiker starb einem Bericht der Bild nach bereits in der Nacht auf Dienstag, den 2. Juni.

Gottlieb Wendehals ist tot: Kult-Sänger stirbt mit 78

Dem Bericht nach verstarb Böhm nur drei Tage vor seinem 79. Geburtstag im Alter von 78 Jahren in seiner Wohnung auf der Kanareninsel Gran Canaria. Als Todesursache wird demnach Herzversagen vermutet. Eine Obduktion soll die genauen Todesumstände nun klären.

Werner Böhms Ehefrau Susanne Böhm bestätigte dem Blatt den Tod ihres Mannes: „Werner ist auf Gran Canaria friedlich eingeschlafen. Ich bin sehr traurig.“

Von seiner Frau lebte der Musiker getrennt und war Anfang 2020 von Hamburg nach Gran Canaria gezogen. Hier hatte er dem Bericht nach eine Freundin. Diese soll den Sänger am Dienstag tot in seinem Appartment gefunden haben.

Gottlieb Wendehals gestorben: Er hinterlässt einen Sohn

Werner Böhm wurde Anfang der Achtziger als Gottlieb Wendehals berühmt. Dieses war mehr eine Rolle als ein Pseudonym. Mit dem Lied „Polonäse Blankenese“ eroberte Böhm 1981 Platz 1 der deutschen Charts.

Im Jahr 1995 heiratete Böhm seine Noch-Ehefrau Susanne. Sie trennte sich dem Bericht nach im vergangenen Jahr von dem Musiker. Gemeinsam haben sie einen elf-jährigen Sohn.

