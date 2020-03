Bekannter Schlager-Sänger ist tot - Weggefährte mit emotionalen Worte zum Abschied

Mit seinen Liedern sang er sich in die Herzen der Schlager-Fans und war auch als Radio-Moderator bekannt. Nun bleibt seine Stimme jedoch für immer verstummt.

Berlin/Riesa - Traurige Nachricht für alle Schlagerfans: Sänger Jörg Laasen ist tot. Darüber berichten schlagerplanet.com und schlagerprofis.de übereinstimmend. Von offizieller Seite wurde der Tod noch nicht bestätigt, aber auch verschiedene Freunde und Weggefährten haben bei Facebook schon Abschied genommen. Er soll in der Nacht vom 13. auf den 14. März friedlich entschlafen sein.

Der in Riesa in Sachsen geborene Musiker hieß mit bürgerlichem Namen Jörg Kötteritzsch. Bereits im April 2019 verkündete Jörg Laasen via Facebook-Post, dass er seine aktive Karriere auf der Bühne wegen einer schweren Krankheit beende. Zu seinen bekanntesten Titeln zählen „Herz aus Marzipan“, „Ich werd dich immer wieder lieben“ oder „Eine Sommernacht mit dir allein“. 2016 veröffentlichte er sein letztes Album: „Diese Sehnsucht“.

Schlager-Sänger ist tot: Er stand schon als Kind auf der Bühne

Jörg Laasen zog es schon im Kindesalter auf die Bühne. Bereits mit fünf Jahren wollte er laut eigenen Angaben Musiker werden. Nach ersten Auftritten im Schulchor stand er häufig mit der Volksmusikerin Astrid Harzbecker, die mit ihm zur Schule ging, bei Schulfesten auf der Bühne.

Später versuchte er erste Aufnahmen als Sänger. Mit der Hilfe des Produzenten und Komponisten Arturo Himmer-Perez, der unter anderem auch für Stars wie Stefan Mross oder Florian Silbereisen Songs produzierte, gelangen Jörg Laasen die ersten Erfolge. Zu seinen größten Hits zählen „Freu dich jeden Tag“, „Herz aus Marzipan“ und „Ich werd dich immer wieder lieben“. Wegen des Coronavirus musste auch Florian Silbereisen einen Rückschlag hinnehmen.

Jörg Laasen ist tot: Schlager-Sänger arbeitete auch als Songwriter und Radio-Moderator

Neben seiner Tätigkeit als Sänger arbeitete Jörg Laasen auch als Songwriter für Schlager-Kollegen und als Radio-Moderator. Dabei stellte er neue Schlager-Hits vor und führte Interviews mit bekannten Größen wie den Amigos, Monika Martin, den Geschwistern Hofmann oder Tony Marshall. Auch in Großbritannien ist ein beliebter Radio-Moderator gestorben. Pete Mitchell wurde nur 61 Jahre alt.

Jörg Laasen war jedoch lange Zeit von schweren Krankheiten betroffen. Bereits vor einigen Jahren rettete ihm eine transplantierte Leber das Leben. Im April 2019 musste er jedoch seine Bühnenlaufbahn aus gesundheitlichen Gründen beenden. Das verkündete der Schlager-Star auf Facebook. Am 29. Februar wandte sich Jörg Laasen zum letzten Mal über Facebook an seine Fans. Dabei postete er ein Bild von sich aus dem Krankenhaus, bedankte sich für die Besuche seiner Freunde und den mitgebrachten Käsekuchen.

Einige seiner Weggefährten und Freunde meldeten sich ebenfalls mit Beileidsbekundungen über Facebook an Freunde, Familie und Fans von Jörg Laasen.

Sein Freund Joachim Merkle schreibt etwa: „Hallo liebste Freunde, Fans und Bekannte! Jörg ist letzte Nacht friedlich eingeschlafen und ist von uns gegangen!“ In den Kommentaren bedankt sich Merkle bei den Fans von Jörg Laasen für deren Beileidsbekundungen.

Auch eine Freundin des Schlagersängers, Jenny Lubo, postete auf Facebook einen Beitrag, um sich von Laasen zu verabschieden. Darunter häufen sich die Kommentare der Fans: „Das ist so traurig. Er hat doch erst noch gepostet“, oder „Wieder ist ein guter Freund und Sänger von uns gegangen“, heißt es dort.

