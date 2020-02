Liebes-Hammer bei Florian Silbereisen? Als Maite Kelly gefragt wird, beginnt sie sehr offen zu plauschen

Die Trennung von Florian Silbereisen und Helene Fischer ist schon über ein Jahr her. Maite Kelly ist sich sicher, dass Silbereisen nicht mehr lange Single bleibt.

Die Trennung von Helene Fischer und Florian Silbereisen ist schon über ein Jahr her.

Seitdem hat man keine Frau an der Seite des Schlagersängers gesehen.

Seine Musiker-Kollegin Maite Kelly ist sich aber sicher, dass Silbereisen nicht mehr lange Single bleibt.

München - Seit der Trennung von Helene Fischer im Dezember 2018 ist Florian Silbereisen Single. Seine Ex hatte fortan einen neuen Partner: Thomas Seitel, einen Tänzer aus ihrem Team.

Florian Silbereisen: Seit der Trennung von Helene Fischer wird viel über sein Liebesleben spekuliert

Florian Silbereisen konzentriert sich seit der Trennung von Helene Fischer mehr auf seine Karriere. Wie gewohnt moderierte er zahlreiche Schlager-Shows im TV und gab sein Debüt als Schauspieler. Florian Silbereisen ist mittlerweile der neue Kapitän des ZDF-„Traumschiffs“. Ganze 7,4 Millionen Zuschauer sahen ihn in der ersten Folge.

Aber über sein Liebesleben wurde trotzdem viel spekuliert. Zahlreiche Beziehungen mit Kolleginnen wurden Silbereisen angedichtet. Bewahrheitet hat sich keine. Bislang hat man ihn noch nicht mit einer neuen Frau an seiner Seite gesehen. Vielleicht schreckt die Dame auch seine immer noch sehr gute Beziehung zu Helene Fischer ab.

Schlager-Legende G.G. Anderson (70) vermutete sogar kürzlich, dass die beiden wieder zusammen seien: „In der Branche vermuten einige, dass sie wieder ein Paar sind. Vorstellen kann ich es mir und wünschen würde ich es mir sowieso. Sie haben perfekt zusammengepasst.“

Musiker-Kollegin Maite Kelly plaudert in Talkshow über Florian Silbereisens Liebesleben

Für seine Musiker-Kollegin Maite Kelly ist aber klar: Der Schlagersänger bleibt nicht mehr lange alleine. In der MDR-Talkshow „Riverboat“ hat sie über Florian Silbereisens Liebesleben geplaudert. Die Trennung ist schon über ein Jahr her. Maite Kelly ist sich sicher, dass nach Helene Fischer auch er eine neue Liebe findet: „Eine tolle Frau wird froh sein, mit ihm zusammen zu sein. Ich glaube, das wird schnell gehen.“ Florian sei ein „gut aussehender, erfolgreicher, netter Kerl“, der es leicht haben wird, eine neue Liebe zu finden. In der Vergangenheit wurde sogar spekuliert, dass sie selbst etwas mit Silbereisen hätte.

md

