Florian Silbereisen kuschelt sich an Helene-Fischer-Doppelgängerin - sie sang zuvor einen pikanten Schlager

Neue Gerüchte um Schlager-Sängerin: Das Liebes-Aus von Helene Fischer und Florian Silbereisen sorgte für Furore. Nun gibt es wilde Spekulationen um den Moderator und Schauspieler.

Das Liebes-Aus von Helene Fischer und Florian Silbereisen sorgte für Furore.

Nun gerät eine andere Frau in den Fokus - und die sieht Helene zum Verwechseln ähnlich.

Florian Silbereisen (38) und Marina Marx (30) kennen sich bereits länger.

München - Das Liebes-Aus von Helene Fischer und Florian Silbereisen sorgte lange für Furore. Schließlich waren sie das Traumpaar der Schlagerszene, bis sie sich Ende 2018 voneinander trennten. Noch vor kurzem wurde sogar darüber spekuliert, ob nicht Helene Fischer ihren Ex Florian Silbereisen bei seiner TV-Show „Schlagerchampions“ mit einem Auftritt überraschen wird.

Aus den Spekulationen um Helene und Florian wurde nichts. Doch bei „Schlagerchampions“ kam es für Florian zu einem Auftritt mit einem anderen Sternchen am Schlagerhimmel.

Video: Diese Schlagersängerinnen haben sich doch sehr stark verändert

Florian Silbereisen und die „Helene-Fischer-Doppelgängerin“

Seit der Trennung von Helene Fischer*, die seither mit Thomas Seitel* zusammen ist, zeigte sich Florian Silbereisen öffentlich als Single. Ob er nun wohl über seine große Liebe hinwegkommt?

Der Auftritt von Marina Marx bei „Schlagerchampions - Das große Fest der Besten“ sorgt für Spekulationen. Mit ihrem Debütsong „One Night Stand“ heizte Marx die Stimmung an, auch Silbereisen tanzte mit - und sie war im Anschluss an ihren Auftritt sichtlich gerührt. Florian nahm sie sanft in den Arm, beide lächelten sich an.

Und bei diesem Anblick kamen bei dem ein oder anderen vielleicht Erinnerungen hoch. Denn Marina Marx sieht Helene Fischer nicht nur zum Verwechseln ähnlich, das Aufeinandertreffen mit Florian Silbereisen auf der Bühne erinnerte auch an die emotionalen Momente zwischen Helene und Florian beim „Schlagerboom“ Anfang November.

+ Seit Ende 2018 gehen Florian Silbereisen und Helene Fischer getrennte Wege. © dpa / Jens Kalaene

Sie sieht aus wie Helene Fischer: Florian Silbereisen und Marina Marx

Fakt ist: Die 29-jährige Marina Marx und Florian Silbereisen kennen sich bereits länger. Auch beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“, das Florian Silbereisen präsentierte, stand die Schlagersängerin bereits auf der Gästeliste.

Aktuell mischt die Newcomerin die Schlagerszene auf. Bekannt wurde sie durch die Castingshow „The Voice of Germany. 2018 stand sie dann im Vorprogramm der Band Feuerherz auf der Bühne. 2020 soll ihr Debüt-Album erscheinen und auch Florian Silbereisen scheint sie wohl im Auge zu behalten.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.