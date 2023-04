Scheidung oder ewige Liebe? Schlechte Aussichten für Meghan und Harry

Von: Susanne Kröber

Teilen

In ihrer neuen Wahlheimat hält man eine Trennung von Prinz Harry und Meghan Markle für äußerst wahrscheinlich. Royal-Autor Tom Bower beleuchtet jetzt die Zukunftsaussichten für die Sussexes.

Montecito – Seit 2018 sind Meghan Markle (41) und Prinz Harry (38) verheiratet. Zwei Jahre später kehrten sie der britischen Königsfamilie den Rücken und zogen ins kalifornische Montecito, wo sie mit ihren beiden Kindern Archie (3) und Lilibet (1) in einer Luxus-Villa im toskanischen Stil residieren. Doch was hält die Zukunft nach Skandal-Interviews, Netflix-Doku und Enthüllungs-Biografie für die Sussexes bereit? Der Buchautor und frühere BBC-Journalist Tom Bower (76) wagt einen Ausblick.

„Alle sagen, dass sie sich mit Harry langweilen wird“: Was spricht für eine Trennung von Meghan und Harry?

Tom Bower verfasste 2018 mit „Rebel Prince“ ein Werk über den heutigen König Charles III. (74), 2022 gab es royalen Nachschub in Form des Bestsellers „Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors“. Im Interview mit der französischen Ausgabe der Gala sprach Bower jetzt über mögliche Pläne von Prinz Harry und Herzogin Meghan. „Ich denke, sie werden so weitermachen. Ich denke, Meghan Markles Memoiren werden viel Geld einbringen. Ich denke auch, dass Harry sich entscheiden wird, vielleicht in zwei Jahren ein weiteres Buch mit noch schlechteren Informationen zu veröffentlichen. Er hat es selbst gesagt: Er hat mehr als die Hälfte des Buches ausgelassen“, vermutet Bower.

Prügel, Drogen, Poolparty: Prinz Harrys Eskapaden in Bildern Fotostrecke ansehen

Über ihre Zukunftsaussichten als Paar könne man nur spekulieren. „Die Frage ist: Wird sie sich langweilen? Alle sagen, dass sie sich mit Harry langweilen wird. Und angesichts ihrer Vergangenheit, ihrer Geschichte besteht kein Zweifel daran, dass sie von Männern gelangweilt ist und sie fallen lässt“, so Tom Bower im Gespräch mit Gala.fr über die Ex-“Suits“-Schauspielerin. Er selbst glaube allerdings dennoch nicht an eine Trennung von Meghan und Harry. „Ich denke, sie wird bei ihm bleiben, aber ich bin mir nicht sicher. Ich bin eine Minderheit in Amerika, alle denken, dass sie in drei Jahren getrennt sind, aber ich stimme nicht zu.“ Die Art, wie Meghan ihre Ex-Freunde und ihren Vater Thomas Markle (78) behandelt habe, würde zwar darauf hindeuten, dass sich die Herzogin von Sussex auch von Harry trennen könne, doch Bower gibt zu bedenken:

Ich denke, im Moment gibt es keinen Vorteil für sie und ich sehe keinen anderen Mann am Horizont.

Prinz Harrys Rückkehr nach Großbritannien ausgeschlossen: „Er sitzt in Kalifornien fest“

Eine Rückkehr von Meghan Markle und Prinz Harry nach Großbritannien hält Tom Bower für ausgeschlossen. Im Falle einer Scheidung kann sich der Royal-Autor auch nicht vorstellen, dass Harry alleine in seine alte Heimat zurückkehrt. „Er sitzt in Kalifornien fest“, so Bower. Das liegt natürlich auch an den gemeinsamen Kindern Archie und Lilibet, die Bower im Interview als „tickende Zeitbombe“ bezeichnet.

In den USA scheint man nicht viel auf eine langjährige Ehe von Prinz Harry und Meghan Markle zu geben. (Fotomontage) © IMAGO/APress/ZUMA Wire

Dass Archie und Lilibet jetzt die Titel Prinz und Prinzessin tragen dürfen, hält Tom Bower für einen „schrecklichen Fehler von Charles III.“, der noch Konsequenzen für die Royal Family haben könnte. „Das wird William in Zukunft große Probleme bereiten. Sie werden außer Kontrolle geraten und der königlichen Familie großen Schaden zufügen. Als König wird William die Rechnung dafür bezahlen.“ Bevor es so weit kommt, reist Harry erst mal alleine nach London zur Krönung von König Charles am 6. Mai, Meghan bleibt in Kalifornien und feiert mit Archie dessen 4. Geburtstag. Meghans Absage soll dabei ganz selbstlose Gründe haben – sie will, dass Charles Archie und Lili als Opa erhalten bleibt. Verwendete Quellen: gala.fr