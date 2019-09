Süßes Babyglück: Wolke Hegenbarth ist Mutter geworden - das postet sie als erstes von ihrem Kind

„Er ist da!“ Das lange Warten hat für Wolke Hegenbarth ein Ende: Die Schauspielerin ist zum ersten Mal Mutter geworden - und postet stolz erste Fotos.

Berlin - „Er ist da! Herzlich willkommen zu dieser bunten Veranstaltung namens Leben! Schön dass du da bist!“ Mit diesen liebevollen Worten postet die Schauspielerin Wolke Hegenbarth am Montag zwei Fotos ihres ersten Kindes auf Instagram.

Fünf winzige Fingerchen, die auf der Hand von Wolke Hegenbarth liegen und ein kleines Köpfchen mit vielen Haaren: So viel zeigt die frischgebackene Mama bereits ihren Fans. Der Namen des Kleinen wird allerdings noch nicht verraten. Doch das scheint ihre Follower nicht zu stören. „Es gibt nichts vergleichbares. Ein Wunder. So wunderschön. So einzigartig. Liebe pur! Herzlichen Glückwunsch zur Geburt u dem kleinen Mann ein warmes Willkommen ❤️“, kommentiert etwa ein Fan unter die Fotos.

Wolke Hegenbarth ist Mutter: Fotos von ihrem ersten Kind

Der Vater des Kindes ist Marketing-Experte Oliver Vaid. Seit 2015 sind Hegenbarth und er ein Paar und leben gemeinsam in Berlin.

Bereits im April hatte die 39-Jährige mit diesem Foto der Öffentlichkeit ihre Schwangerschaft verkündet.

Wolke Hegenbarth ist Mutter geworden: „Schön, dass du da bist“

„Am meisten freue ich mich auf den Moment, wenn die Persönlichkeit des Kindes zum Vorschein tritt und wir anfangen können zu kommunizieren. Aber bis dahin freue ich mich auf all die schönen intimen Momente, die ich bis jetzt nur aus Erzählungen von Müttern und Vätern kenne“, das verriet die Schauspielerin im April bild.de. Dafür hat die frischgebackene Mama jetzt hoffentlich genügend Zeit.

Während bei der Wolke Hegenbarth alles perfekt scheint, flog in EnglandMeghan Markle heimlich in die USA - ohne ihren kleinen Sohn Archie. Ihre Nichte ist hingegen schon etwas größer: Prinzessin Charlotte wurde kürzlich eingeschult.