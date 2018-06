Jetzt ist es raus: Ehemann von Sila Sahin lüftet das Geheimnis um das Geschlecht ihres Baby

Ziemlich turbulent waren die letzten Wochen für Schauspielerin Sila Sahin und Fußballer Samuel Radlinger. Erst der Umzug nach Norwegen, dann die frühzeitigen Wehen im Flieger. Nun hat der Bald-Papa jedoch tolle News geteilt: das Geschlecht des Babys.

Bergen - Knapp zwei Jahre nach der Traumhochzeit von Schauspielerin Sila Sahin und Fußballer Samuel Radlinger werden die beiden im Juli Eltern. Nun hat der Torwart von Brann Bergen (Norwegen) das Geschlecht des Nachwuchses verraten.

„Es wird ein Junge“, sagte Radlinger im Gespräch mit der Zeitschrift „Bunte“. Damit bestätigt Radlinger, was seine Frau im Februar versehentlich bereits angedeutet hatte. Im Interview mit „RTL Exclusiv“ deutete Sahin damals an: „Es wird ein Wikinger!“

Doch damit nicht genug, der Keeper verriet auch gleich den geplanten Geburtsort des Nachwuchses: "Eigentlich wollte Sila in Berlin entbinden, nun wird unser Baby in Bergen zur Welt kommen - der Heimat der Wikinger", so Radlinger.

Die letzten Wochen waren besonders für die Schauspielerin turbulent. In einem Flugzeug setzten bereits die ersten Wehen ein!

jl