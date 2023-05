Tampongate, Untreue, Missbrauch : Die zehn größten Skandale im britischen Königshaus

Von: Annemarie Göbbel

Seitensprünge, abgehörte Telefonate, Sex-Skandale – auf einiges hätte Queen Elizabeth II. zu Lebzeiten sicher gern verzichtet. Ob es nach der Krönung in König Charles III. Regierungszeit ruhiger wird?

London – „Never complain, never explain“ - so lautete das Motto von Queen Elizabeth II. (96, † 2022): Beklage dich nicht, erkläre dich nicht. Also schwieg die Königin zu den Skandalen, die sich in ihrer Familie abspielten, obwohl die Presse schäumte. Was sich hinter den Palastmauern abspielte, blieb verborgen. Trotzdem drang im Laufe der Zeit das ein oder andere Wort an die Öffentlichkeit.

Während Prinz William (40) und Kate Middleton (41) schon angekündigt haben, diese „Tradition nicht fortführen zu wollen, ist noch unklar, wie König Charles III. (74) dazu steht, schließlich hat er an den schlaflosen Nächten seiner Mutter fleißig mitgewirkt.