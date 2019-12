Sat.1-Star Harry Schulz gestorben - Details zu Todesumständen - Emotionale Abschiedsworte von Freundin

Schock-Nachricht für alle Fans des Sat.1-Frühstücksfernsehens. Kult-Imbiss-Tester Harry Schulz ist überraschend gestorben. Seine Freundin Melanie postete emotionale Abschiedsworte.

Große Trauer beim TV-Sender Sat.1.

Der aus dem Sat.1-Frühstücksfernsehen bekannte Imbisstester Harry Schulz ist tot.

ist tot. Schulz starb mit nur 59 Jahren.

Update vom 9. Dezember 2019: Eigentlich wollte sich Harry Schulz am Donnerstagabend mit seinen HSV-Freunden zur Weihnachtsfeier im „Wattkorn“ treffen. Das berichtet die Bild (Bezahlinhalt) am Montagmorgen. Stattdessen eilten Notarzt, Rettungswagen, ein Löschfahrzeug und ein Streifenwagen zur Wohnung des 59-Jährigen. Doch die Hilfe kam zu spät. Harry Schulz war bereits tot. Seither stellen sich zahlreiche Fans und Kollegen die Frage: Warum? Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es offenbar nicht.

Seine Lebensgefährtin Melanie nahm auf Instagram mit emotionalen Worten Abschied von Harry Schulz: „Mein Liebling, ich werde dich immer lieben. Du warst mein Fels in der Brandung. Ich hätte mit dir gerne noch viele Dinge erlebt, wir waren noch lange nicht fertig. Mein Liebling, ich liebe dich so sehr, bald sehen wir uns wieder. In Liebe, deine Melli", schrieb sie zu einem Schwarz-Weiß-Foto des Sat.1-Imbiss-Testers. Dieser Post war später allerdings nicht mehr aufrufbar. "Diese Seite ist leider nicht verfügbar", heißt es stattdessen.

Inzwischen sind rührende Worte in der Beschreibung unter dem Namen ihres Accounts zu lesen: „Liebe die niemals enden wird. Ich liebe dich Harry Schulz. Wir werden uns Wiedersehen und dann sind wir wieder eins. Warte auf mich.“

Harry Schulz ist tot - Sein letztes Posting rührt zu Tränen

Update vom 7. Dezember: Erst vor zwei Tagen hat Harry Schulz sein letztes Posting bei Instagram veröffentlicht. Es zeigt ihn bei der Charity-Veranstaltung „Mehr als eine warme Mahlzeit“ in der Altonaer Fischauktionshalle. Laut RND fand das Event am Dienstag statt.

Das Posting ist nicht nur deswegen rührend, weil es unterstreicht, was Harry Schulz für ein liebenswerter Mensch war. Der wohltätige Einsatz macht dies noch mal deutlich. Das Posting zeigt auch, wie schnell er aus dem Leben gerissen wurde. „R.I.P lieber Harry“, „Harry ich mochte dich“ und „Unfassbar traurig und viel zu früh“, kommentieren entsprechend auch die Fans unter dem Foto. Mit sehr vielen weinenden Emojis.

Die Todesursache ist bisher noch unklar. Bekannt ist allerdings, dass Harry Schulz bereits vor drei Jahren einen Herzinfarkt erlitten hatte (siehe unten).

Kollegen vom Sat.1-Frühstücksfernsehen trauern um Harry Schulz

Update vom 7. Dezember: Die Trauer bei den Sat.1-Kollegen von Harry Schulz ist groß. Frühstücksfernsehen-Moderator Matthias Killing postete einen Nachruf auf Instagram: „Only the good die young.... Ruhe in Frieden lieber Harry! Dein Tod trifft uns völlig unvorbereitet, und dass Du mit 59 Jahren nun aus dem Leben trittst, ist nicht zu fassen. Es ist einfach nicht zu glauben.“

Killing schrieb weiter, dass er mit Schulz die Leidenschaft für den Fußball teilte: „Die Lücke, die Du hinterlässt ist riesig - ich wünsche Dir da oben nur das Beste. Du warst ein Gewinn auf der Welt - nun bist Du ein Gewinn im Himmel.“

Frühstücksfernsehen-Kollege Chris Wackert reagierte mit einem Kommentar auf den Beitrag: „Er wird fehlen!“ Moderatorin Alina Merkau postete ein schwarzes Herz, Marlene Ufen schrieb: „Ich bin auch sehr, sehr traurig.“ Auch Cathy Hummels zeigte sich in einem Kommentar bestürzt: „Oh nein... RIP.“

Trauer bei Sat.1: Harry Schulz tot - noch Dienstag bei einer Charity-Veranstaltung

Unser Artikel vom 6. Dezember:

Berlin - Schock-Nachricht für alle Fans vom Sat.1-Frühstücksfernsehen. Der TV-Imbiss-Tester Harry Schulz ist überraschend verstorben. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf familiäre Kreise berichtet, soll Schulz am Mittwoch tot aufgefunden worden sein.

Wie RND weiter berichtet, soll Schulz noch am Dienstagabend die Hamburger Veranstaltung „Mehr als eine warme Mahlzeit“ besucht haben. Bekannt wurde Harry Schulz durch seine regelmäßigen Auftritte im Sat.1-Frühstücksfernsehen. Für das Format testete sich der 59-Jährige durch kulinarische Örtlichkeiten.

Sat.1-Frühstücksfernsehen: Kult-Imbiss-Tester Harry Schulz tot aufgefunden

Woran genau das TV-Gesicht gestorben ist, ist noch nicht bekannt. Doch bereits vor drei Jahren erlitt der 59-Jährige einen Herzinfarkt. Nach zwei Wochen im Koma kämpfte sich Harry Schulz jedoch zurück ins Leben. Der 59-Jährige stand kurz darauf auch wieder für das Sat.1-Frühstücksfernsehen vor der Kamera.

Am Freitag nahm dann Kollegin Vanessa Blumhagen emotional Abschied von dem 59-Jährigen. In einem Instagram-Beitrag erklärt die Society-Expertin: „Harry! Was machst Du nur für Sachen... Wir wollten doch noch Pommes essen in Deinem Lütt‘n Grill in der Schanze. Das hatten wir fest ausgemacht. Du gute Seele.“

