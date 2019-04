Sarah Connor: Sängerin zeigt tiefen Ausschnitt - sie feiert neue Single "Vincent"

Sarah Connor hat ihre neue Single "Vincent" veröffentlicht. Die Sängerin feiert den Erfolg mit einem Foto bei Instagram. Darauf hat sie einen tiefen Ausschnitt.

Sarah Connor hat eine neue Single veröffentlicht und bald kommt ihr neues Album dazu

Die Sängerin postete zur Feier des Tages ein Bild auf Instagram

Auf dem Foto trägt Sarah Connor ein sehr gewagtes Outfit

Die Fans der Sängerin drehen beim Anblick von Sarah Connor durch

Hamburg - Da lacht eine so schön. Und sie hat allen Grund dazu: In der Nacht zu Freitag erschien das neue Lied "Vincent" von Sarah Connor und erreichte in nur wenigen Stunden Platz 3 der Apple Music Charts in Deutschland. Um den freudigen Anlass zu feiern, hat die 38-Jährige ein sehr gewagtes Bild auf den sozialen Netzwerk gepostet, wie nordbuzz.de* berichtet. Und es scheint bei ihren Fans sehr gut anzukommen!

Sarah Connor: Sängerin zeigt tiefen Ausschnitt auf Foto bei Instagram

Auf dem Schwarz-Weiß-Foto, das die gebürtige Hamburgerin auf Instagram postete, ist die Sängerin zu sehen, wie sie mit geschlossenen Augen lächelt und in Richtung Himmel blickt. Doch das, was überrascht, ist das gewagte Outfit der Musikerin. Sarah Connor trägt nämlich ein gepunktetes Oberteil, das ganz schön tiefe Einblicke gewährt. Es ist auch nicht das erste Mal, dass Sarah Connor ihre Fans mit einem freizügigen Foto schockt, wie nordbuzz.de* berichtet.

Zu dem Post schreibt die hübsche Blondine: "AAAAAAHHHHHHHHHH ICH BIN SO AUFGEREGT!!!!! Ich kann nicht SCHLAAAAFEN!!!!!! Gleich geht mein VINCENT auf Reisen. 31.5.2019!!!!!!" Gemeint sind hier die neue Single und das neue Album der erfolgreichen Pop-Musikerin, das Ende Mai erscheinen wird.

Sarah Connor: Sängerin feiert neue Single bei Instagram - mit gewagtem Foto

Wie zu erwarten, drehen die Fans der deutsch-amerikanischen Sängerin in den Bild-Kommentaren völlig durch. So schreibt ein Fan zum Beispiel: "Gott, bist du eine schöne Frau." Ein anderer noch: "Du bist so groß, Sarah." Unklar ist, ob sie sich dabei auf das neue Lied oder auf die hübsche Frau beziehen. So oder so: Sarah Connor kann stolz auf sie sein.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

fm