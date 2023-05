Sarafina Wollny zeigt ihren großen Babybauch in der 30. Woche

Sarafina Wollny freut sich über ihren wachsenden Babybauch © Instagram: sarafina_wollny

Sarafina Wollny wird Dreifach-Mama. In der 30. Schwangerschaftswoche zeigt sie stolz ihren Babybauch. Bald ist die Familie zu fünft.

Türkei – Sarafina Wollny (28) kann es kaum erwarten: Ihr drittes Baby kommt in zwei Monaten auf die Welt und für die werdende Dreifach-Mutter könnte es nicht schnell genug gehen. Sie und Ehemann Peter Wollny (30) bereiten sich schon auf den Neuankömmling vor. Dazu gehört auch, die Fans immer auf dem Laufenden zu halten.

In ihrer Instagram-Story teilte Sarafina jetzt ein Update zu ihrem Babybauch. Die Kugel wächst prächtig und die will der Wollny-Spross auch gern präsentieren. Dazu postete Sarafina ein Video bei Instagram, um den Fortschritt zu teilen. Darin steht sie in einem engen grünen Stoffkleid vor dem Spiegel und streichelt ihren Bauch. Darunter schreibt sie nur: „30. Woche. Wünsche euch einen schönen Abend.“ Hinter dem kurzen Clip von ihrem Babybauch hat sie in das Video auch Bilder von ihren Söhnen Casey und Emory (2) und Ehemann Peter eingefügt, die glücklich in die Kamera strahlen oder gemütlich auf Gartenliegen in ihrem Zuhause in der Türkei faulenzen. Scheint so, als würde sich die ganze Familie schon mächtig freuen.

Ein Weihnachts-Baby: Sarafina Wollny und ihr Peter werden wieder Eltern

Die frohe Kunde über ihre Schwangerschaft teilte Sarafina Wollny bereits Weihnachten mit ihren über 600.000 Followern auf Instagram.

Für Sarafina ist es das dritte Kind, aber erst die zweite Schwangerschaft. Die Zwillinge Emory und Casey kamen am 18. Mai 2021 als Frühchen zur Welt, um die die Eltern zunächst bangen mussten. Mit einem Gewicht von 1400 und 1440 Gramm und einer Größe von 38 und 39 Zentimetern waren die Jungs viel zu klein und erkämpften sich mühsam den Weg ins Leben. Am zweiten Geburtstag der Zwillinge postete Sarafina ein Bild ihrer Söhne und schrieb dazu: „Heute vor 2 Jahren habt ihr plötzlich und unerwartet das Licht der Welt erblickt. Wir hatten eine Angst um euch, die kann man nicht in Worte fassen. Ihr habt gekämpft, von der ersten Sekunde an. Wir sind so unglaublich stolz.“