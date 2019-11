Sara Kulka: Model zieht komplett blank - ihre Erklärung macht Fans baff

Mit einem besonders sinnlichen Bild hat Sara Kulka nun für Begeisterung bei ihren Fans gesorgt. Doch es war nicht ihr Körper, für den sie das meiste Lob erntete.

München - Mit „Germany‘s Next Topmodel“ wurde sie bekannt, mittlerweile macht Sara Kulka als Zweifach-Mama allerdings vor allem mit ihren kontroversen Positionen zum Thema Muttersein und Kindererziehung von sich reden. Auch in ihrem neuesten Instagram-Post vertritt sie eine nicht gerade unstrittige Meinung - und liefert ein besonders sinnliches Foto mit dazu.

Sara Kulka: Eindeutige Worte zu eindeutigem Post

Gänzlich unbekleidet räkelt sich Sara Kulka auf einem Fensterbrett, heikle Zonen geschickt mit Armen oder Beinen verdeckt. Dennoch ist es nicht ihr erotisches Foto, mit dem die 29-Jährige provoziert, sondern ihr Kommentar. „Als Mutter muss man sich doch nicht so zeigen!“ und „Was sagt dein Mann dazu, dass du dich so präsentierst?“, greift Sara die Meinung vieler in ihrem Kommentar zu ihrem Hüllenlos-Post auf, um gleich darauf ihre Ansichten zu verteidigen.

„Ich bin glücklich verheiratet und habe zwei wundervolle Kinder, aber bedeutet das auch automatisch, ich darf nicht mehr über mich und meinen Körper entscheiden?“, hadert die einstige GNTM-Kandidatin mit gängigen gesellschaftlichen Vorstellungen. Stattdessen plädiert sie für die Freiheit einer jeden Frau, sich so zu zeigen, wie sie will und „selbstbestimmt über sich“ entscheiden zu können. Worte - und mit ihrem Foto auch eine Tat -, die Saras Anhängern gefallen.

Sara Kulka: Fans sind gleich in doppelter Hinsicht von ihr begeistert

„Sehr schönes Foto - und lass sie reden“, kommentiert ein User Saras Post. Die Kommentatoren bewundern nicht nur ausführlich das Foto der 29-Jährigen, sondern vor allem auch ihren Charakter, der sich in ihren klaren Worten widerzuspiegeln scheint. „Ganz ehrlich, wer eine so starke und wunderbare Mama hat, der kann glücklich sein“, loben Saras Fans und finden entsprechend: „Du bist einfach geil!“

„Wie recht du hast“ - Fans pflichten Ex-GNTM-Model bei

„Wie recht du hast“, pflichten die User Saras Meinung bei und halten sie zugleich für ein Vorbild für andere Frauen. So gestehen beispielsweise auch andere Mütter, sie hätten Bedenken, wenn sie sich zu freizügig anziehen wollen, und hoffen, „da echt mutiger“ zu werden.

„Ein wundervolles Beispiel dafür, dass man nackt weniger nackt ist als manche angezogen“, werden manche schon beinahe philosophisch - oder kommentieren Sara Kulkas Beitrag passenderweise einfach mit einem schlichten „Amen“.

Sara Kulka mit Hüllenlos-Post: Auch die Kritiker sind nicht weit

Doch es gibt wie bei fast allem auch zu Saras Post eine zweite Meinung: „Mir wäre es unangenehm, meine Mutter so im Internet zu sehen. Und bedeutet Selbstbewusstsein, sich nackt im Internet zu präsentieren?“, lautet die Kritik anderer. Die diplomatische Antwort von Saras Fans dagegen: „Natürlich muss man sich nicht so zeigen. Aber man kann, wenn man möchte.“

„Bestes Beispiel“ Heidi Klum

Als bestes Beispiel, wie so ein freies und selbstbestimmtes Leben aussehen kann, führen Saras Fans „Modelmama“ Heidi Klum an, denn auch die lebe wie und mit wem sie wolle - weil sie es nämlich könne.

