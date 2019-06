Sandy Mölling wurde als Sängerin bei den „No Angels“ bekannt. Nun ist sie Musicaldarstellerin und zeigt sich auf der Bühne sehr freizügig. Das sorgt für Diskussionen.

Magdeburg - Ihrem Namen als „No Angel“ macht Sandy Mölling derzeit alle Ehre und ist auf der Bühne so gar nicht engelhaft zu sehen. Die 38-Jährige, bekannt geworden durch die Castingshow Popstars, spielt in Magdeburg bei dem Open-Air-Musical Chicago mit. Dabei schlüpft Mölling in die Rolle der Roxie Hart und zeigt sich nur in Unterwäsche sexy und äußerst freizügig auf der Bühne. Ein Kollege trägt allerdings noch weniger.

Sandy Mölling tritt in „Chicago“ als Roxie Hart auf

Seit 14. Juni wird das Musical, das in Deutschland erstmals 1977 aufgeführt wurde, auf dem Domplatz in Magdeburg gezeigt. Dabei geht es im Chicago der 1920er Jahre um die Tänzerin Roxie Hart, die wegen Mordes an ihrem Liebhaber angeklagt wird. Zunächst wird sie von ihrem Ehemann gedeckt, doch als der von der Affäre erfährt, wandert Hart in Untersuchungshaft.

Dort lernt sie ihre Kollegin Velma Kelly kennen, die ebenfalls angeklagt wird. Beide lassen sich fortan von dem gewieften Anwalt Billy Flynn betreuen. Dessen Masche liegt darin, seine Mandantinnen zu Stars zu machen. So will Hart als Sängerin durchstarten.

Sexy Bettszenen mit Ex-„No Angel“ Sandy Mölling sorgen für Schlagzeilen

Neben Schauspiel und Gesang sorgen aber vor allem die Bettszenen des ehemaligen „No Angels“ für Schlagzeilen. In einer Szene zeigt ihr Kollege gar seinen blanken Hintern. Ziemlich viel zu sehen gibt es da für die Zuschauer. „Ex-‚No Angel‘ macht jetzt Bühnensex“, titelte die Bild. Die Reaktion von Mölling ließ aber nicht lange auf sich warten. Auf Instagram schrieb sie mehr als erbost: „Dieses Schmierblatt ist echt das Allerletzte! Sommerflaute hallo! Scheiße, wenn man nichts hat worüber man sonst schreiben kann. Eine 30-Sekunden-Szene aus einem 2-1/2-Stunden-Stück so aus dem Kontext zu reißen, um so einen billigen Bericht zu bringen! Ihr seid das Allerletzte @bild. Ekelhaft sowas! Ich hoffe es hat sich gelohnt. Hängt‘s euch zu Hause übers Bett und macht‘s euch nett ihr Idioten.“ Von ihren Fans erhielt sie dafür viel Zuspruch.

Chicago mit Sandy Mölling wird noch bis Anfang Juli in Magdeburg aufgeführt

Trotz aller Diskussionen soll das Musical nicht nur für ein älteres Publikum sein. „Wir haben dennoch darauf geachtet, dass auch jüngere Besucher das Open-Air-Spektakel erleben können“, zitiert die Bild das Theater Magdeburg. Bis zum 7. Juli können die Zuschauer Sandy Mölling noch in ihrer Rolle als Roxie Hart bestaunen.

Seit 2016 steht die Sängerin regelmäßig als Schauspielerin auf der Bühne. Viel Lob erhielt sie bei den Bad Hersfelder Theater-Festspielen für ihre Rolle in „My Fair Lady“.

