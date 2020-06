YouTube-Star Sally erklärt, warum sie in ihren Videos immer karierte Hemden trägt

Sally trägt in ihren YouTube-Videos gern Karohemden.

Saliha Özcan wurde mit ihrem YouTube-Kanal „Sallys Welt“ bekannt, wo sie Rezepte fürs Backen und Kochen vorstellt. Jetzt erklärt die Youtuberin, warum sie in ihren Videos immer Karohemden trägt.

Karlsruhe - Saliha Özcan wurde mit ihrem Kanal „Sallys Welt“ und ihren Videos bekannt, in denen sie Rezepte teilt. In einem Post auf Instagram hat sie nun verraten, warum sie eine Vorliebe für Karohemden hat und diese auch meistens beim Kochen und Backen in ihren Videos trägt.

Wie BW24* berichtet, hat Saliha Özcan ein Foto von sich, ihrem Vater und ihrem Cousin auf Instagram gepostet, auf dem beide Männer karierte Hemden tragen. „Jetzt wisst ihr, woher ich meine Karohemden-Liebe habe“, schreibt Sally unter dem Bild.

Sally ist eine der erfolgreichsten Youtuberinnen Deutschlands. Saliha Özcans YouTube-Kanal „Sallys Welt“ hat mehr als 1,7 Millionen Abonnenten (BW24* berichtete).

*BW24 ist Teil des Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.