Sängerin Michelle zeigt sich unten ohne - Ihre Fans sind begeistert

Während der Promophase für ihr neues Album zeigt sich Sängerin Michelle erneut freizügig. Auf Instagram posiert die 46-Jährigen im knappen Kriegerinnen-Outfit. Den Fans gefällt es auf jeden Fall.

München - Fans der Schlager-Sängerin Michelle sind seit Freitag dem 25. Mai in Party-Laune. Denn seitdem ist das neue Album der 46-Jährigen mit dem mysteriösen Titel „Tabu“ im Handel erhältlich. Passend zum Album-Titel, zählte das Brechen von Tabus wohl auch zu der Marketing-Strategie, um das neue künstlerische Werk zu bewerben. Schon vor über einem Monat präsentierte Michelle ihren Fans über die Plattform Instagram das Cover ihrer neusten Platte, auf dem sie sich sehr freizügigzeigte und kurz vor dem endgültigen Release legte die Sängerin noch einmal nach.

Michelle posiert in „Amazonen-Outfit“

„Nur noch zwei Tage. Ich bin so gespannt, wie euch die neuen Songs gefallen“, sind die Worte, mit denen die Fans noch ein letztes Mal so richtig angeheizt werden sollen. Neben den netten Worten, sorgte aber vor allem das Bild, das die 46-Jährige dazu veröffentlichte, dafür, dass den Fans so richtig warm wurde.

Michelle posiert in einem Outfit, das an eine Amazonen-Kriegerin erinnert und blickt entschlossen in die, ihr entgegengehaltene Linse. Unter der „Rüstung“, die aus einer Mischung aus Glas und Metal besteht, trägt die Sängerin offenbar nichts.

Fans sind begeistert: „Wie eine Göttin“

Die Reaktionen ihrer Fans auf die freizügige Album-Ankündigung fallen derweil durchaus positiv aus. „Sehr schön...wie eine Göttin“, schreibt ein User im Hinblick auf das Amazonen-Outfit. „Dieses Bild ist der Wahnsinn, so schön“, schreibt ein anderer Fan.

Aber auch die Vorfreude auf das neue Album lässt sich aus den Kommentar-Spalten auf Instagram herauslesen. „Die Hörproben sind ja schon der absolute Wahnsinn, dann können die Songs in voller länger nur perfekt sein“, schwärmt eine Michelle-Anhängerin. Sowohl die Fans die Michelle eher mit den Ohren, als auch die, die die 46-Jährige eher mit den Augen genießen, kommen momentan also voll auf ihre Kosten.

