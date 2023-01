Rührende Botschaft: Harald Glööckler gedenkt Gina Lollobrigida (†95)

Von: Pauline Wyderka

Es ist eine traurige Nachricht für Harald Glööckler. Eine langjährige Freundin, die Filmikone Gina Lollobrigida, stirbt im Alter von 95 Jahren. Lesen Sie hier seine rührende Botschaft:

Am 16. Januar 2023 ist die Welt um eine Filmikone ärmer, die große Leinwand ein wenig kleiner geworden. Die italienische Schauspielerin und Künstlerin Gina Lollobrigida verstirbt mit 95 Jahren. Sie hinterlässt ein reiches Erbe an Erinnerungen, Auftritten und Kunst. Auch der Prince Pompöös Harald Glööckler höchstselbst gedenkt in den Stunden nach der traurigen Nachricht einer langjährigen Freundschaft.

MANNHEIM24 verrät, welche rührenden Worte der Prince Pompöös für die langjährige Freundin Gina Lollobrigida findet.

Das Jahr beginnt nicht unbedingt schön für den Designer. Es ist eine weitere traurige Nachricht, nachdem Harald Glööckler nach dem 31. Dezember bereits um den emeritierten Papst Benedikt XVI trauern muss. (paw)