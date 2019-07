Sarafina Wollny und Peter haben geheiratet - Erste Bilder von der Hochzeit öffentlich

Traum-Hochzeit im Prinzessinnenkleid: Sarafina Wollny hat ihren Peter geheiratet. Prompt gibt es Spekulationen über mögliche Wehen bei ihrer hochschwangeren Schwester Sylvana.

Hückelhoven/Nordrhein-Westfalen - Ganze sieben Jahre waren die beiden verlobt, nun haben sie endlich „Ja“ gesagt: Sarafina Wollny (24) und ihr Peter (26). Die Trauung fand am vergangenen Samstag in Hückelhoven in Nordrhein-Westfalen statt - und ist natürlich auch bei RTL 2 zu sehen. Zwar läuft die Folge erst am Mittwochabend um 20.15 Uhr, doch bei Instagram haben die beiden frisch Vermählten schon erste Bilder ihrer Traumhochzeit veröffentlicht.

Bereits am Wochenende hatten die Reality-TV-Stars ein erstes Bild veröffentlicht, auf dem allerdings lediglich Sarafinas Brautstrauß sowie die Hände der beiden inklusive der Eheringe zu sehen waren.

Sarafina Wollny: Hochzeit im Prinzessinnen-Kleid - RTL 2 zeigt Aufnahmen

Nun hat die 24-Jährige auch ein Bild gepostet, das die beiden an ihrem großen Tag zeigt. „Der schönste Tag in unserem Leben, es war ein Traum“, hat Sarafina das Foto kommentiert, auf dem man sie in einem ausladenden, weißen Brautkleid mit viel Spitze und Schleier im Prinzessinnen-Stil sieht, daneben Neu-Ehemann Peter in einem Anzug in einem Auberginenton.

Auch Aufnahmen der Trauung sind auf Sarafinas Instagram-Account zu sehen. Ein Bild zeigt Sarafinas Nichte Celina, die die Rolle des Blumenmädchens übernehmen durfte. Und auch der erste Kuss der beiden als Ehepaar ist bereits zu bestaunen. „Dieser Moment wird uns immer in Erinnerung bleiben“, schrieb Sarafina dazu.

Für alle weiteren Details der Hochzeit müssen sich Wollny-Fans allerdings noch bis zur Ausstrahlung der neuen Folge am Mittwochabend bei RTL II gedulden. Darin könnte es auch noch um eine andere tolle Neuigkeiten der TV-Familie gehen.

Die Wollnys bei RTL 2: Wehen bei der Hochzeit ihrer Schwester?

Sarafinas Schwester Sylvana (27) ist hochschwanger mit ihrem zweiten Kind, auf dessen Geburt die ganze Familie hinfiebert. Doch ist das Kind vielleicht schon längst auf der Welt? Das OK Magazin spekulierte, dass Sylvana während der Hochzeit ihrer Schwester bereits Wehen gehabt haben könnte. Bestätigt ist das bislang nicht - sollte das Kind aber tatsächlich bereits da sein, werden Wollny-Fans in der neuen Folge sicher alles Wichtige erfahren.

Weniger schöne News gab es kürzlich von Estefania Wollny: Die 17-Jährige wird immer dünner - und hat den Grund dafür öffentlich gemacht. Im Frühjahr war sie im ZDF-Fernsehgarten zu sehen. Nach ihrem Auftritt und ihrem geäußerten Wunsch für die Zukunft - mit ihrer Musik groß rauskommen zu wollen - hat Moderatorin Andrea „Kiwi“ Kiewel gelacht. Doch die Wollny-Fans stehen hinter ihren Schützlingen, weswegen Kiwis Lacher in den sozialen Netzwerken ein Nachspiel hat.

thh