„Rock am Ring“ bei RTL – Sender zeigt das Kult-Festival exklusiv im Stream

Von: David Maciejewski

RTL hat 2022 das beliebte Kult-Festival „Rock am Ring“ auf RTL+ ausgestrahlt. Auch dieses Jahr können Zuschauer die Musik-Highlights im Stream verfolgen.

Dortmund – Auch in diesem Jahr findet Deutschlands wohl beliebtestes Festival „Rock am Ring“ statt. Zahlreiche Fans strömen vom 2. bis zum 4. Juni auf den Nürburgring in der Eifel, um Top-Stars aus der Bühne zu sehen. Wer nicht vor Ort dabei sein kann, hat die Möglichkeit per Stream Teil der Show zu sein, weiß RUHR24.

RTL überträgt Kult-Festival „Rock am Ring“ 2023 drei Tage lang live im Sream

Schon im vergangenen Jahr zeigte der Kölner Sender RTL das Musik-Festival „Rock am Ring“ auf dem hauseigenen Streamingdienst RTL+. Auch 2023 können Zuschauer von Zuhause aus dabei sein. Die beiden Hauptbühnen werden dabei live und exklusiv per Stream übertragen.

Wer „Rock am Ring“ im Browser über RTLplus.de abruft, kann das laut DWDL sogar kostenlos tun. Wer lieber die App nutzt, muss allerdings ein Premium-Abo für RTL+ haben. Während „Rock am Ring“ wieder im RTL-Programm ist, hat der Sender kürzlich eine Artzserie wieder abgesetzt.

„Rock am Ring“ wird dieses Jahr wieder auf RTL+ übertragen. © Marc John/Imago; RTL; Collage: RUHR24

„Rock am Ring“ im Stream gucken: RTL+ zeigt Highlights von Foo Fighters bis Apache 207

Wer „Rock am Ring“ nicht nur am Fernseher verfolgen möchte, der hat aktuell (Stand 12. Mai) auch noch die Möglichkeit Tickets für das Festival zu ergattern. Je nach Ticket werden für den Eintritt 99 bis 229 Euro fällig. Will man vor Ort campen oder parken, muss noch tiefer in die Tasche gegriffen werden (mehr Promi- und TV-News auf RUHR24).

Der Ausflug dürfte sich allerdings lohnen – das Line-up kann sich auch dieses Jahr wieder sehen lassen. Zu den Highlights zählen die Foo Fighters, Limp Bizkit, Kings of Leon, Tenacious D, Bring me the Horizon und Machine Gun Kelly. Auch deutsche Top-Stars sind vor Ort: Die Toten Hosen, K.I.Z., Kontra K und Apache 207 sind nur einige Beispiele dafür. In NRW können Interessierte 2023 noch einige weitere Festivals besuchen.