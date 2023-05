RTL-Sendung feiert großes Comeback mit Motsi Mabuse

Von: Jessica Jung

Eine Kultsendung feiert nach 14 Jahren ihr Comeback. Im Mai werden bereits zwei Folgen ausgestrahlt – unter anderem mit Motsi Mabuse.

Dortmund – 2009 beendete Vox eine beliebte TV-Show nach 16 Jahren. Nun ist eine Neuauflage geplant, welche von RTL Studios produziert wird, wie das Online-Medienmagazin DWDL berichtet. „Let‘s Dance“-Star Motsi Mabuse soll in der Sendung ebenfalls zu sehen sein.

Konkret handelt es sich bei der Kult-Sendung um „Voxtours“ – ein Reisemagazin. Die TV-Show zeigt die exotischsten und schönsten Orte der Welt, mitunter lange Sandstrände, Meere, Wüsten, Sehenswürdigkeiten, Städte, Landschaften sowie ihre Bewohner.

Moderiert werden die Abenteuer von Anni Dunkelmann, welche deutsche Promis mit ausländischen Wurzeln im Schlepptau hat. Die Moderatorin ist bekannt aus Sendungen wie „Genial gedacht?! Der Tüftlercheck“ und „Auto Mobil“.

Am 24. Mai ist „Let‘s Dance“-Star Motsi Mabuse in der Sendung um 20.15 Uhr zu sehen, und begleitet die „Vox Tours“-Moderatorin auf eine Entdeckungsreise nach Südafrika. Anni Dunkelmann lernt dort kulturelle und kulinarische Eigenheiten kennen, wie DWDL berichtet. Halt machen sie unter anderem an dem „Pilanesberg Nationalpark“. Doch auch ein weiteres Abenteuer steht bereits fest.

Neben Motsi Mabuse ist auch Collien Ulmen-Fernandes (unter anderem bekannt durch „Das Traumschiff“) Teil von „Voxtours“. Am 31. Mai um 20.15 zeigt Voxup die gemeinsame Indien-Reise mit Anni Dunkelmann. Dort befinden sich die beiden Frauen zwei Tage in der Mega-Metropole, bevor es für sie nach Kerala, einem südwestlichen Bundestaat Indiens, geht. Außerdem trifft Collien nach mehreren Jahren ihre indische Familie wieder (mehr TV-News bei RUHR24 lesen).

Ob die Sendung bei den Zuschauern gut ankommen wird, bleibt nun allerdings abzuwarten. Unklar ist auch, welche Promis noch in der TV-Show zu sehen sein werden. Es bleibt also spannend.