Liebes-Aus bei RTL-Moderatorin – Lola Weippert richtet Bitte an ihre Fans

Von: Anna Quasdorf

Lange präsentierte sich Lola Weippert glücklich an der Seite ihres Partners. Jetzt hat die „Supertalent“-Moderatorin ihre Trennung bekannt gegeben.

Deutschland – Seit sie die Moderation von „Das Supertalent“ übernommen hat, zählt Lola Weippert zu den bekanntesten Gesichtern bei RTL. Auf Instagram folgen ihr 580.000 Menschen. Immer wieder postete die 26-Jährige romantische Fotos mit ihrem Partner, dem Profi-Surfer Eric Plancon. Doch in ihren jüngsten Instagram-Beiträgen war Lola stets ohne ihn zu sehen. Die Fans begannen sich zu fragen, ob das Paar möglicherweise in einer Krise steckt. Wie RUHR24 zeigt, gab die Moderatorin nun Aufschluss.

RTL-Moderatorin Lola Weippert bricht ihr Schweigen zu Trennung auf Instagram

Lola Weippert, die öffentlich immer wieder auf Missstände aufmerksam macht, bestätigte das Ende ihrer Beziehung. In einer Fragerunde auf Instagram wollte jemand wissen: „Bist du noch mit deinem Freund zusammen?“ Die 26-Jährige antwortete mit einem Bild von sich selbst aus der Stadt der Liebe, Paris: „Da diese Frage mein Postfach sprengt: Nein.“

Damit bestätigt Lola, was viele Fans bereits vermutet hatten: Sie ist wieder Single. Die Beziehung zu Eric hatte die Moderatorin von „Das Supertalent“ erstmals im Juni 2022 öffentlich gemacht. Die beiden waren auch gemeinsam in Südafrika, als Lola in ihrem Auto überfallen wurde (alle News zu Promis und TV bei RUHR24).

RTL-Moderatorin ist wieder Single: Lola Weippert hat sich nach einem Jahr Beziehung getrennt

Über die Umstände des Beziehungsendes verlor sie nur wenige Worte. Sie erklärte: „Ich habe mich vor einiger Zeit getrennt. Ich möchte dazu auch nichts Weiteres sagen. Bitte akzeptiert das!“ Die Beziehung zu Eric Plancon folgte auf die Trennung von Lolas früherem Partner Florian Miesen.

Die RTL-Moderatorin Lola Weippert hat sich nach einem Jahr Beziehung von Eric Plancon getrennt. © Oliver Langel Duesseldorf Germany/Imago

Im August 2021 bestätigte Lola Weippert, deren Sendung „Skate Fever“ schnell wieder abgesetzt wurde, die Trennung von ihm. „Ich habe mich vor einigen Wochen von Flo getrennt. Wir sind im Guten auseinandergegangen“, teilte sie damals ihren Instagram-Followern mit. Gleichzeitig betonte sie: „Der genaue Grund der Trennung ist und bleibt privat.“

Bis heute hat sie diese Umstände nicht näher erläutert. Es ist also wahrscheinlich, dass sie keine weiteren Details zum Ende ihrer Beziehung mit Eric preisgeben wird.