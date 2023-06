RTL tauscht Moderator aus und gibt Neustart beliebter Show bekannt

Von: Victoria Maiwald

Nach vier Jahren Pause bringt RTL die Trampolin-Show „Big Bounce“ zurück. Diesmal ist Daniel Hartwich der Moderator. Der Starttermin steht jetzt fest.

Köln – RTL packt die Trampoline wieder aus. In diesem Sommer kehrt „Big Bounce“ zurück auf die Bildschirme in Deutschland – nach vier Jahren Pause. Inzwischen steht auch der Starttermin der sprunghaften Show fest, wie RUHR24 berichtet.

RTL bringt Trampolin-Show zurück: Jetzt steht der Termin für „Big Bounce“

Im Jahr 2018 feierte „Big Bounce“ bei RTL Premiere. Damals mit gar nicht so schlechten Einschaltquoten. Zwar war die erste Staffel im Jahr 2018 noch besser als die zweite im darauffolgenden Jahr, doch total eingekracht sind die Quoten nicht. Und doch sollte es erst einmal keine Fortführung geben.

Vier Jahre mussten Fans der Show auf eine Rückkehr warten. Jetzt hat das Warten ein Ende! RTL hat nun den Startschuss für die dritte Staffel bekannt gegeben. Am 22. Juli um 20.15 Uhr geht es los.

Diesmal aber mit anderer Besetzung, wie bereits bekannt war. Mathias Opdenhövel arbeitet nun exklusiv für Prosieben und Sat.1 und wird somit von Daniel Hartwich ersetzt. An seiner Seite wird der Sportmoderator Wolff-Christoph Fuss kommentieren.

RTL legt Programm für den Sommer fest: Das erwartet Zuschauer

Mit dem Startschuss am 22. Juli um 20.15 Uhr steht nun auch fest, dass die Trampolin-Show vom Freitag- in den Samstagabend wandert. Es soll insgesamt vier Qualifikationsshows, ein Halbfinale und ein Finale geben (mehr TV-News bei RUHR24).

Mit dem Sendeplatz am Samstag steht auch der Sommerfahrplan für die Samstagabende, wie DWDL berichtet. Aktuell laufen die neuen Folgen der Jauch-Schöneberger-Gottschalk-Show „Denn sie wissen nicht, was passiert“. Und für den 8. und 15. Juli gibt es auf RTL die „100.000 Mark Show“ mit Ulla Kock am Brink.

RTL bringt „Big Bounce“ zurück – mit „epischen Finalspiel“

RTL verspricht für die neue Staffel „Big Bounce“ „noch mehr Action, viele neue Hindernisse und Herausforderungen, noch spektakulärere Parcours und ein episches Finalspiel“. Damit nicht genug: Der Siegerin oder dem Sieger winken 50.000 Euro Preisgeld.

Daniel Hartwich wird die neue Staffel „Big Bounce“ moderieren. © Marc John/Iamgo, Future Image/Imago; Collage: RUHR24

Ob mit dieser Ankündigung die Zuschauer hinterm Ofen hervorgelockt werden können, bleibt abzuwarten. Ziel wird mit Sicherheit der Marktanteil von 16 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sein, wie es immerhin zuletzt bei der zweiten Staffel im Jahr 2019 der Fall war, als 384 Menschen versuchten sich durch Parcours und Hindernisse zu kämpfen.